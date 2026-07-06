Anna Bensi: «Al final el interrogatorio se puede resumir en "cállate o haz otro tipo de contenido"»

La creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, resumió en una frase el mensaje que le dejaron los agentes del régimen tras pasar casi 12 horas retenida en una estación de la Policía Nacional Revolucionaria en Alamar: «Al final el interrogatorio se puede resumir en cállate o haz otro tipo de contenido».
En entrevista con Cubanet, publicada este sábado 5 de julio, Bensi relató que el viernes 4 de julio entró a la estación a las 10 de la mañana junto al pastor evangélico Rolando Pérez Lora, conocido como «Pregonero de Cristo», y no salió hasta las nueve de la noche.
El interrogatorio propiamente dicho duró cerca de una hora y fue conducido por dos agentes vestidos de civil que se identificaron como «Ernesto» y «Paula». Según contó, los temas fueron siempre los mismos: el embargo, las sanciones contra Cuba y lo que llamaron el «gobierno injerencista yanqui».
Tras ese primer interrogatorio, la devolvieron al salón principal donde permaneció sentada durante horas. Cerca de las ocho de la noche la llevaron a «carpeta» y la obligaron a firmar un trabajo profiláctico. Un instructor la amenazó directamente: «Tú en tus videos has incitado y si esa incitación se llega a concretar, tú estás incurriendo en un delito y te vamos a meter presa».
Bensi dejó constancia escrita de su posición en el propio documento: «Yo, Ana Sofía Benítez Silvente, jamás he incurrido en un delito de incitación». Cuando pidió una copia, se la negaron.
La activista, que padece anemia, pasó toda la jornada sin alimentarse correctamente. A su madre, Caridad Silvente, le prohibieron acercarse a preguntar por ella tras haber acudido algunas veces a interesarse. Solo pudo hacerle llegar un refresco, unas galletas y un pan.
Bensi fue contundente sobre el verdadero propósito de la retención: impedirle asistir a la celebración del 4 de julio en la residencia del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Mike Hammer, donde tenía una invitación especial para tocar el himno nacional cubano al piano. «Me soltaron a las nueve de la noche como diciendo ya estamos seguros de que no vas a poder ir. Una injusticia total», declaró.
Hammer denunció públicamente durante la celebración las ausencias de varios activistas, citando por nombre a Yoani Sánchez, Ana Sofía Benítez y los integrantes de Fuera de la Caja, y calificó la situación de «inaceptable».
Al salir de la estación, Bensi rompió en llanto y fue recibida con aplausos por familiares, amigos y vecinos. Sobre ese momento, explicó: «Fue un llanto de impotencia, de rabia. Yo todo el tiempo allá adentro estuve como en alarma y ya al salir pienso que mi cuerpo como que bajó».
Pérez Lora, quien también fue retenido e interrogado ese mismo día, describió la citación como «una trampa, un secuestro» y reveló que recibió una advertencia oficial de que si continuaba «provocando desorden público e incitando a las personas a delinquir» iría preso.
La madre de Bensi, Caridad Silvente, afirmó que la experiencia la dejó más firme: «Me siento con más fuerza para seguir esto. Con esto queda demostrado que son dictadura, que es un régimen que trata de opacar, que trata de callar la realidad».
Bensi y su madre se encuentran bajo arresto domiciliario desde el 25 de marzo de 2026, acusadas bajo el artículo 393 del Código Penal por haber grabado y difundido un video en que un agente del MININT les entregaba una citación irregular, delito que en Cuba puede acarrear entre dos y cinco años de prisión.
Preguntas frecuentes sobre la represión a Anna Bensi y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue retenida Anna Bensi por la Policía Nacional Revolucionaria?
Anna Bensi fue retenida por la Policía Nacional Revolucionaria durante casi 12 horas como parte de un intento del régimen cubano de intimidarla y silenciar su activismo. La activista fue interrogada sobre temas como el embargo y las sanciones contra Cuba, y se le advirtió que sus videos podrían incitar al desorden público, lo que podría llevarla a prisión.
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¿Cuál fue el propósito del interrogatorio a Anna Bensi el 4 de julio de 2026?
El propósito del interrogatorio fue impedir que Anna Bensi asistiera a una celebración del 4 de julio en la residencia del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, donde tenía una invitación especial. Fue liberada a las nueve de la noche, cuando ya no podía asistir al evento, lo cual fue calificado por ella como una injusticia total.
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¿Qué consecuencias enfrenta Anna Bensi por su activismo en Cuba?
Anna Bensi y su madre están bajo arresto domiciliario desde marzo de 2026, acusadas de actos contra la intimidad personal y familiar por haber grabado y difundido un video de una citación irregular. Enfrentan penas de entre dos y cinco años de prisión. Además, han sido sujetas a amenazas y restricciones de comunicación por parte del régimen.
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante el caso de Anna Bensi?
La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha denunciado públicamente la represión contra Anna Bensi y su madre, exigiendo que el régimen cubano deje de intimidar a las activistas. Además, el caso ha atraído la atención de organizaciones internacionales y medios independientes, que siguen de cerca la situación.
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¿Qué acciones ha tomado Anna Bensi frente a la represión del régimen cubano?
Anna Bensi ha mantenido una postura firme y pública contra el régimen cubano, denunciando las amenazas y presiones en sus redes sociales. Ha declarado repetidamente que no se dejará intimidar y continuará expresándose libremente, a pesar del hostigamiento constante.
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