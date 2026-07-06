Anna Bensi: «Al final el interrogatorio se puede resumir en "cállate o haz otro tipo de contenido"»

La creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, resumió en una frase el mensaje que le dejaron los agentes del régimen tras pasar casi 12 horas retenida en una estación de la Policía Nacional Revolucionaria en Alamar: «Al final el interrogatorio se puede resumir en cállate o haz otro tipo de contenido».

En entrevista con Cubanet, publicada este sábado 5 de julio, Bensi relató que el viernes 4 de julio entró a la estación a las 10 de la mañana junto al pastor evangélico Rolando Pérez Lora, conocido como «Pregonero de Cristo», y no salió hasta las nueve de la noche.

El interrogatorio propiamente dicho duró cerca de una hora y fue conducido por dos agentes vestidos de civil que se identificaron como «Ernesto» y «Paula». Según contó, los temas fueron siempre los mismos: el embargo, las sanciones contra Cuba y lo que llamaron el «gobierno injerencista yanqui».

Tras ese primer interrogatorio, la devolvieron al salón principal donde permaneció sentada durante horas. Cerca de las ocho de la noche la llevaron a «carpeta» y la obligaron a firmar un trabajo profiláctico. Un instructor la amenazó directamente: «Tú en tus videos has incitado y si esa incitación se llega a concretar, tú estás incurriendo en un delito y te vamos a meter presa».

Bensi dejó constancia escrita de su posición en el propio documento: «Yo, Ana Sofía Benítez Silvente, jamás he incurrido en un delito de incitación». Cuando pidió una copia, se la negaron.

La activista, que padece anemia, pasó toda la jornada sin alimentarse correctamente. A su madre, Caridad Silvente, le prohibieron acercarse a preguntar por ella tras haber acudido algunas veces a interesarse. Solo pudo hacerle llegar un refresco, unas galletas y un pan.

Bensi fue contundente sobre el verdadero propósito de la retención: impedirle asistir a la celebración del 4 de julio en la residencia del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Mike Hammer, donde tenía una invitación especial para tocar el himno nacional cubano al piano. «Me soltaron a las nueve de la noche como diciendo ya estamos seguros de que no vas a poder ir. Una injusticia total», declaró.

Hammer denunció públicamente durante la celebración las ausencias de varios activistas, citando por nombre a Yoani Sánchez, Ana Sofía Benítez y los integrantes de Fuera de la Caja, y calificó la situación de «inaceptable».

Al salir de la estación, Bensi rompió en llanto y fue recibida con aplausos por familiares, amigos y vecinos. Sobre ese momento, explicó: «Fue un llanto de impotencia, de rabia. Yo todo el tiempo allá adentro estuve como en alarma y ya al salir pienso que mi cuerpo como que bajó».

Pérez Lora, quien también fue retenido e interrogado ese mismo día, describió la citación como «una trampa, un secuestro» y reveló que recibió una advertencia oficial de que si continuaba «provocando desorden público e incitando a las personas a delinquir» iría preso.

La madre de Bensi, Caridad Silvente, afirmó que la experiencia la dejó más firme: «Me siento con más fuerza para seguir esto. Con esto queda demostrado que son dictadura, que es un régimen que trata de opacar, que trata de callar la realidad».

Bensi y su madre se encuentran bajo arresto domiciliario desde el 25 de marzo de 2026, acusadas bajo el artículo 393 del Código Penal por haber grabado y difundido un video en que un agente del MININT les entregaba una citación irregular, delito que en Cuba puede acarrear entre dos y cinco años de prisión.