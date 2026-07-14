Primera secretaria del PCC en Granma celebra que se vio el Mundial gracias a la «creatividad»

Gracias a la «creatividad», Granma logra ver el Mundial pese a la crisis

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Granma, presumió este martes en Facebook imágenes de residentes de la provincia viendo la semifinal del Mundial entre Francia y España en espacios públicos improvisados, y celebró que lo lograron gracias a la «creatividad» y a «varias alternativas de conexión».

Las fotografías muestran grupos de personas sentadas en el suelo de portales y aceras, frente a televisores de pantalla plana colocados sobre cajas de madera o neveras improvisadas, al parecer alimentadas por estaciones de energía o sistemas fotovoltaicos.

Ortiz acompañó las imágenes con un mensaje que no menciona en ningún momento la crisis eléctrica que padece Granma: «Goooooolllllllll para todos los que luchan con toda la creatividad de este mundo bajo las adversas condiciones que vivimos y no se detienen. Sigamos unidos con las únicas fuerzas capaces de aplastar el bloqueo cruel e inhumano: la unidad y el amor».

Su publicación es un ejemplo puro de romantización de la crisis y la miseria, sobre todo porque Cuba padece este martes el tercer apagón masivo en apenas ocho días.

Además, lo que la dirigente omitió también es que Granma es una de las provincias más golpeadas por los apagones en Cuba.

Este mes, la provincia ha sufrido cortes de hasta 72 horas consecutivas sin electricidad e incluso el 4 de julio quedó completamente desconectada del Sistema Electroenergético Nacional.

La publicación «maquillada» de Ortiz sigue un patrón ya documentado en su gestión al frente del PCC provincial.

En junio describió la cocción colectiva de tamales en la calle como «humanismo», sin aludir a la crisis energética que obliga a los cubanos a cocinar en la vía pública.

Ese mismo mes celebró la llegada de cine móvil como «una luz diferente», aunque reconoció que «no es la solución que nuestro pueblo merece».