Primera secretaria del PCC en Granma celebra que se vio el Mundial gracias a la «creatividad»

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Granma, presumió este martes en Facebook imágenes de residentes de la provincia viendo la semifinal del Mundial entre Francia y España en espacios públicos improvisados, y celebró que lo lograron gracias a la «creatividad» y a «varias alternativas de conexión».
Las fotografías muestran grupos de personas sentadas en el suelo de portales y aceras, frente a televisores de pantalla plana colocados sobre cajas de madera o neveras improvisadas, al parecer alimentadas por estaciones de energía o sistemas fotovoltaicos.
Ortiz acompañó las imágenes con un mensaje que no menciona en ningún momento la crisis eléctrica que padece Granma: «Goooooolllllllll para todos los que luchan con toda la creatividad de este mundo bajo las adversas condiciones que vivimos y no se detienen. Sigamos unidos con las únicas fuerzas capaces de aplastar el bloqueo cruel e inhumano: la unidad y el amor».
Su publicación es un ejemplo puro de romantización de la crisis y la miseria, sobre todo porque Cuba padece este martes el tercer apagón masivo en apenas ocho días.
Además, lo que la dirigente omitió también es que Granma es una de las provincias más golpeadas por los apagones en Cuba.
Este mes, la provincia ha sufrido cortes de hasta 72 horas consecutivas sin electricidad e incluso el 4 de julio quedó completamente desconectada del Sistema Electroenergético Nacional.
La publicación «maquillada» de Ortiz sigue un patrón ya documentado en su gestión al frente del PCC provincial.
En junio describió la cocción colectiva de tamales en la calle como «humanismo», sin aludir a la crisis energética que obliga a los cubanos a cocinar en la vía pública.
Ese mismo mes celebró la llegada de cine móvil como «una luz diferente», aunque reconoció que «no es la solución que nuestro pueblo merece».
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética y la Respuesta del Gobierno en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo están lidiando los residentes de Granma con los apagones?
Los residentes de Granma han recurrido a la creatividad y a alternativas de conexión, como estaciones de energía o sistemas fotovoltaicos, para improvisar espacios públicos donde puedan disfrutar de eventos como el Mundial de Fútbol, a pesar de la falta de electricidad. Sin embargo, esto no oculta la gravedad de la crisis energética en la provincia, donde los apagones pueden durar hasta 72 horas consecutivas.
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¿Qué ha dicho Yudelkis Ortiz sobre la crisis en Granma?
Yudelkis Ortiz, primera secretaria del PCC en Granma, ha utilizado un discurso que romantiza la crisis, destacando la creatividad y la unidad del pueblo cubano como herramientas para enfrentar las adversidades. Ortiz ha evitado mencionar directamente los apagones masivos que afectan a la provincia, eligiendo en cambio resaltar acciones colectivas como cocinar tamales en la calle como ejemplos de "humanismo" y "resiliencia".
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¿Por qué se critica tanto la gestión del régimen cubano ante los apagones?
La gestión del régimen cubano es criticada por su falta de soluciones efectivas a la crisis energética y por presentar medidas paliativas como logros revolucionarios. Mientras la población sufre largos apagones y escasez de servicios básicos, el gobierno ha promovido actividades como cine móvil y distribución de caldosa como gestos de solidaridad, sin abordar las causas estructurales de la crisis.
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¿Cuál es la reacción de los cubanos ante el discurso oficial sobre la crisis energética?
La reacción de los cubanos ha sido de indignación y burla en redes sociales, donde critican el discurso oficial por estar desconectado de la realidad. Las publicaciones del gobierno, que celebran conquistas y gestos de solidaridad, son vistas como propaganda que ignora la desesperación y las dificultades cotidianas de la población, que enfrenta apagones prolongados, falta de agua y pérdida de alimentos refrigerados.
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