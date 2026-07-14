«Ojalá y el SEN se ponga de acuerdo con la FIFA»: cubanos ante las semifinales del Mundial de Fútbol

Tele Rebelde anunció este martes en su página de Facebook la transmisión en vivo de las semifinales del Mundial FIFA 2026: Francia vs. España a las 3:00 PM de este martes, e Inglaterra vs. Argentina el miércoles a la misma hora. La respuesta de los cubanos no tardó en llegar, pero no fue sobre fútbol: fue sobre apagones.

Cientos de comentarios convirtieron el anuncio del canal estatal en un termómetro del malestar popular ante la crisis eléctrica que paraliza la isla. La pregunta «¿con qué corriente?» se repitió de forma casi unánime, con variantes que oscilaron entre la indignación y el humor negro.

«Ojalá y el SEN se ponga de acuerdo con la FIFA a ver si podemos disfrutarlo», escribió un usuario, en lo que se convirtió en la frase que mejor resumió el sentir general. Otro fue más irónico: «La FIFA va a donar dos termoeléctricas y un barco de petróleo para que nuestro SEN nos permita ver los partidos».

Las referencias al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) fueron constantes. «Sin SENtido ni SENtimientos el SEN nos SENtencia a SENtarnos en vano en SENdas ocasiones», escribió otro comentarista. Uno más sentenció con brevedad: «El apagón es el campeón».

Varios cubanos relataron que no han podido ver ni un partido completo durante todo el torneo. «Hace tanto tiempo que estoy con apagones prolongados de más de 20 horas que yo pensaba que el mundial ya había terminado», escribió uno. Otro resumió la paradoja cotidiana: «No hemos visto ningún partido; parece que la electricidad es inversamente proporcional al fútbol».

La doble trampa —apagón y falta de señal— también quedó documentada en los comentarios. Un usuario de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, explicó que en su zona hay corriente pero no señal televisiva. Desde Colón, en Matanzas, otro reportó que llevan meses sin señal. Desde Holguín, señalaron que el transmisor Ramón de Antillas lleva tiempo fuera de servicio.

«Y Tele Rebelde ¿a quién le transmite?, porque el 90% o más de la población están sin electricidad», preguntó un comentarista, mencionando específicamente a Pinar del Río y al municipio Minas de Matahambre como zonas donde no se ha podido ver ni un partido del Mundial ni del Clásico de Béisbol.

El contexto energético que subyace a estas quejas es devastador. Cuba sufrió su cuarto apagón total del año el 10 de julio, cuando una falla en la línea de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus dejó sin electricidad a cerca de 10 millones de personas. El déficit récord registrado el 8 de julio alcanzó los 2,341 MW, con 11 de las 16 termoeléctricas del país fuera de servicio y 106 centrales de generación distribuida sin combustible al 13 de julio.

Entre los pronósticos deportivos, Argentina fue la selección más mencionada como favorita al título, seguida de España y Francia. La semifinal entre Argentina e Inglaterra despertó referencias históricas: varios usuarios evocaron la Guerra de las Malvinas y el partido de México 1986, con la «Mano de Dios» y el «Gol del Siglo» de Maradona. Algunos pidieron cambiar a los narradores de Tele Rebelde; otros directamente propusieron usar la narración original en cualquier idioma.

Hubo quien optó por la resignación práctica: «Ya tengo la radio a full para escuchar el partido por Rebelde. Si no es por gusto». Y quien apuntó a la desigualdad interna: «Sólo para los que tienen paneles solares».

«Mis favoritos son Apagonia y sin Señalonia», escribió otro usuario, en una de las frases que mejor condensó la experiencia de millones de cubanos ante el Mundial más invisible de su historia reciente.