Mbappé vuelve a cruzarse con su rival más incómodo

Vídeos relacionados:

Kylian Mbappé se medirá este martes a España en las semifinales del Mundial 2026, un duelo que el historial convierte en algo más que un partido: los españoles son el único seleccionado que ha derrotado al capitán francés en tres ocasiones con la camiseta de Les Bleus.

El encuentro está programado para las 15:00 hora de Cuba en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y el ganador avanzará a la final anticipada que muchos esperaban desde el inicio del torneo.

El balance de Mbappé frente a La Roja es contundente: cuatro partidos disputados, una sola victoria. El único triunfo llegó en la final de la Liga de Naciones 2021, en San Siro, cuando Francia remontó un 1-0 con goles de Benzema y del propio Mbappé en el minuto 80 para imponerse 2-1.

Las otras tres citas terminaron con triunfo español. En un amistoso celebrado en Saint-Denis en 2017, España ganó 2-0 con Mbappé en el campo durante 65 minutos. En la semifinal de la Eurocopa 2024, disputada en Múnich, Francia se adelantó en el marcador pero los goles de Lamine Yamal y Dani Olmo consumaron la remontada. Y en la semifinal de la Liga de Naciones 2025, en Stuttgart, España se impuso 5-4 en un partido de nueve goles donde el delantero del Real Madrid anotó, pero no alcanzó.

Los números individuales de Mbappé ante España no son malos: dos goles en cuatro partidos, con un promedio de un tanto cada 134 minutos, cifra casi idéntica a su ratio general con Francia, donde acumula 64 goles en 104 partidos a razón de una anotación cada 131 minutos. El problema es que esos registros personales no se han traducido en victorias colectivas frente al conjunto español.

El dato que mejor resume la incomodidad es este: desde su debut con la selección absoluta, Mbappé acumula apenas 15 derrotas, y tres de ellas fueron ante España. Uno de cada cinco tropiezos del capitán francés tuvo a los españoles como verdugo.

España llega a esta semifinal como campeona vigente de la Eurocopa 2024 y de la Liga de Naciones 2025, bajo la dirección de Luis de la Fuente. En cuartos del Mundial, eliminó a Bélgica 2-1 con un gol decisivo de Mikel Merino en el minuto 87 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Francia, por su parte, superó a Marruecos 2-0 el 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston, con tantos de Mbappé y Dembélé, y busca alcanzar su tercera final consecutiva de Copa del Mundo tras las de 2018 y 2022.

En la carrera individual por la Bota de Oro del Mundial 2026, Mbappé lidera con ocho goles y tres asistencias, por delante de Lionel Messi, que también suma ocho tantos pero solo dos asistencias. Con 20 goles en tres Copas del Mundo, el francés es el segundo máximo goleador histórico del torneo, a uno solo del récord del argentino.

El árbitro designado para dirigir el duelo es Iván Barton. El ganador disputará la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde también se definirá el otro cruce de semifinales entre Inglaterra y Argentina.