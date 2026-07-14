Mbappé vuelve a cruzarse con su rival más incómodo

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Kylian Mbappé se medirá este martes a España en las semifinales del Mundial 2026, un duelo que el historial convierte en algo más que un partido: los españoles son el único seleccionado que ha derrotado al capitán francés en tres ocasiones con la camiseta de Les Bleus.
El encuentro está programado para las 15:00 hora de Cuba en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y el ganador avanzará a la final anticipada que muchos esperaban desde el inicio del torneo.
El balance de Mbappé frente a La Roja es contundente: cuatro partidos disputados, una sola victoria. El único triunfo llegó en la final de la Liga de Naciones 2021, en San Siro, cuando Francia remontó un 1-0 con goles de Benzema y del propio Mbappé en el minuto 80 para imponerse 2-1.
Las otras tres citas terminaron con triunfo español. En un amistoso celebrado en Saint-Denis en 2017, España ganó 2-0 con Mbappé en el campo durante 65 minutos. En la semifinal de la Eurocopa 2024, disputada en Múnich, Francia se adelantó en el marcador pero los goles de Lamine Yamal y Dani Olmo consumaron la remontada. Y en la semifinal de la Liga de Naciones 2025, en Stuttgart, España se impuso 5-4 en un partido de nueve goles donde el delantero del Real Madrid anotó, pero no alcanzó.
Los números individuales de Mbappé ante España no son malos: dos goles en cuatro partidos, con un promedio de un tanto cada 134 minutos, cifra casi idéntica a su ratio general con Francia, donde acumula 64 goles en 104 partidos a razón de una anotación cada 131 minutos. El problema es que esos registros personales no se han traducido en victorias colectivas frente al conjunto español.
El dato que mejor resume la incomodidad es este: desde su debut con la selección absoluta, Mbappé acumula apenas 15 derrotas, y tres de ellas fueron ante España. Uno de cada cinco tropiezos del capitán francés tuvo a los españoles como verdugo.
España llega a esta semifinal como campeona vigente de la Eurocopa 2024 y de la Liga de Naciones 2025, bajo la dirección de Luis de la Fuente. En cuartos del Mundial, eliminó a Bélgica 2-1 con un gol decisivo de Mikel Merino en el minuto 87 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Francia, por su parte, superó a Marruecos 2-0 el 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston, con tantos de Mbappé y Dembélé, y busca alcanzar su tercera final consecutiva de Copa del Mundo tras las de 2018 y 2022.
En la carrera individual por la Bota de Oro del Mundial 2026, Mbappé lidera con ocho goles y tres asistencias, por delante de Lionel Messi, que también suma ocho tantos pero solo dos asistencias. Con 20 goles en tres Copas del Mundo, el francés es el segundo máximo goleador histórico del torneo, a uno solo del récord del argentino.
El árbitro designado para dirigir el duelo es Iván Barton. El ganador disputará la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde también se definirá el otro cruce de semifinales entre Inglaterra y Argentina.
Preguntas Frecuentes sobre el Enfrentamiento Francia vs España en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el enfrentamiento entre Francia y España es tan significativo para Mbappé?
El enfrentamiento es significativo para Mbappé porque España es el único equipo que ha logrado derrotarlo en tres ocasiones con la selección francesa. En cuatro partidos contra España, Mbappé solo ha logrado una victoria, lo que convierte a La Roja en un rival particularmente complicado para el delantero francés.
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¿Cuál es el historial reciente entre Francia y España en competencias importantes?
España ha vencido a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 y en la semifinal de la Liga de Naciones 2025. En ambos encuentros, España logró superar a Francia, mostrando un dominio importante en los enfrentamientos recientes entre estas dos potencias futbolísticas.
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¿Cómo han llegado Francia y España a las semifinales del Mundial 2026?
Francia llegó a las semifinales tras vencer a Marruecos 2-0 en cuartos de final, mientras que España superó a Bélgica 2-1. Francia ha mostrado solidez defensiva y potencia ofensiva a lo largo del torneo, mientras que España se ha caracterizado por su control del balón y seguridad defensiva.
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¿Quiénes son los jugadores clave a seguir en el partido entre Francia y España?
Kylian Mbappé y Mikel Merino son jugadores clave a seguir en el enfrentamiento entre Francia y España. Mbappé lidera la tabla de goleadores del Mundial con ocho goles, mientras que Merino ha sido determinante para España con goles decisivos en las fases eliminatorias.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.