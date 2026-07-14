Mundial 2026: amigos en sus clubes, "enemigos" en busca de la final

Vídeos relacionados:

La semifinal entre España y Francia del martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, no es solo un choque entre dos potencias del fútbol mundial: es también un duelo entre compañeros de vestuario. En total, 26 futbolistas que conviven durante la temporada en los grandes clubes europeos se verán las caras para decidir quién llega a la final del Mundial 2026.

El partido, que arranca a las 19:00 UTC (las 15:00 en Cuba y las 21:00 en España peninsular), reúne a jugadores del Barcelona, el Arsenal, el París Saint-Germain, el Manchester City, el Chelsea y el Crystal Palace, un reflejo del peso que tienen los grandes clubes europeos en esta fase del torneo.

El Barcelona encabeza la lista de equipos con más protagonistas en el cruce. Jules Koundé defenderá los colores de Francia frente a ocho compañeros culés que visten la camiseta española: Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, Ferran Torres, Eric García, Dani Olmo y Joan García, quienes conforman buena parte de la columna vertebral de la selección.

En el Arsenal, el francés William Saliba se medirá con tres compañeros de equipo que juegan por España: David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino. Los cuatro fueron piezas clave en la histórica temporada de los Gunners, que conquistaron la Premier League tras 22 años de sequía y llegaron hasta la final de la Liga de Campeones.

Otro foco de atención estará en el París Saint-Germain, bicampeón de Europa. El español Fabián Ruiz se reencontrará con cinco compañeros franceses: Lucas Hernández, Bradley Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Warren Zaïre-Emery, todos bajo las órdenes de Luis Enrique, con quienes levantó la Champions League esta temporada.

En el Manchester City, Rodri —referente indiscutible de España— se medirá con Rayan Cherki, una de las nuevas incorporaciones del club inglés y una de las grandes apuestas ofensivas del combinado francés.

El Chelsea también tendrá su duelo interno: Marc Cucurella, quien luego emprendió una nueva etapa en el Real Madrid, se reencontrará con el francés Malo Gusto, su excompañero en el club londinense.

El Crystal Palace cerrará la lista de equipos representados en ambos bandos. Yéremy Pino defenderá a España, mientras que Maxence Lacroix y Jean-Philippe Mateta lo harán por Francia. Los tres formaron parte del plantel que conquistó la primera Conference League de la historia del club, al vencer 1-0 al Rayo Vallecano en Leipzig el 27 de mayo con gol de Mateta.

España llegó a esta instancia tras superar 2-1 a Bélgica en cuartos de final, con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino. Francia, por su parte, eliminó 2-0 a Marruecos con tantos de Mbappé y Dembélé. El ganador avanzará a la gran final del Mundial 2026, programada para el 19 de julio.

El partido del martes coincide además con el Día Nacional de Francia, lo que añade un componente simbólico extra a un duelo que ya de por sí tiene todos los ingredientes: futbolistas que se conocen al detalle, que saben dónde duele el compañero y que, por una noche, deberán olvidar la amistad para pelear por un lugar en la final del mundo.