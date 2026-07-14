La Habana sigue en apagón: apenas el 4% tiene servicio eléctrico

La capital cubana, igual que el resto del país, padece este martes otro apagón masivo, el tercero en ocho días, y horas después solo el 4% de los clientes de La Habana clientes cuentan con electricidad tras la nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) informó en sus canales oficiales que únicamente se han restablecido nueve subestaciones y 11 circuitos de distribución, lo que beneficia a 33,188 clientes con apenas 17 MW de potencia.

De los aproximadamente 787,000 clientes que tiene la capital, la inmensa mayoría permanece sin luz.

Entre los servicios que sí cuentan con electricidad, la EELH mencionó un solo hospital y un impulsor de abasto de agua, lo que evidencia la gravedad de la situación para la población habanera.

«Informamos a la población que, tras la desconexión del SEN, se han restablecido: Subestaciones: 9. 11 circuitos de distribución que benefician a 33,188 clientes (17 MW) para el 4% en la ciudad. Servicio vitales de salud: 1 (Hospitales). Abasto de agua: 1 impulsor. El restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que lo permita las condiciones del SEN», señaló la empresa estatal.

Paralelamente, la Unión Eléctrica (UNE) informó que las centrales termoeléctricas Ernesto Guevara y Máximo Gómez del Mariel recibieron energía para preparar el arranque de sus unidades Mariel 5, Habana 1 y Habana 2, señal de que el proceso de recuperación del SEN se encuentra apenas en sus fases iniciales.

La desconexión total del SEN ocurrió a las 11:05 horas, según confirmó la Unión Eléctrica a través de su canal oficial.

De acuerdo con la UNE, la salida de la Unidad 1 de la termoeléctrica Felton, ubicada en Holguín, generó «una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia, lo que causó la salida del SEN».

La velocidad con que se encadenan los colapsos no tiene precedentes en la historia eléctrica de la isla.

El cuarto apagón total del año ocurrió el viernes 10 de julio a las 16:30 horas, desencadenado por un fallo en la línea de transmisión de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus.

Cuatro días antes, el 6 de julio, el SEN ya había colapsado por tercera vez en el año sin que la Unión Eléctrica pudiera identificar una causa técnica inmediata.