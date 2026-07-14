Caos en cola de banco de La Habana para sacar dinero: «No podemos usar el salario»

Un video muestra escenas de desesperación frente al Banco Metropolitano de la esquina de O'Reilly y Compostela, en La Habana Vieja, donde decenas de cubanos se pelean y se aglomeran bajo el sol para intentar retirar efectivo de sus cuentas.

El material audiovisual fue publicado por el perfil de Facebook Plácido Pasillo. Se puede apreciar la tensión que se vive en una de las sucursales bancarias más concurridas de Cuba.

En las imágenes se observa a personas alteradas, otras tristes y frustradas porque llevan marcando turno desde la madrugada sin garantía de que serán atendidas en el banco.

«Miren cómo está la situación del banco, del salario, del dinero en Cuba. Tienen a la población fuera del banco cogiendo sol, casi va a llover, sin comer nada, sin agua, la gente marcando desde la madrugada, súper alterados», describe el autor del video.

También denunció el «tremendo descaro con los tickets», la presencia de coleros y personas que se cuelan con favoritismo, mientras la multitud permanece hacinada en la acera.

La escena no es un hecho aislado. En junio, el personal de esa misma sucursal desactivó intencionalmente los cajeros automáticos para evitar que la gente «molestara», lo que desató un nuevo estallido de furia entre los presentes.

Ese mismo mes, el banco redujo el límite máximo de retiro de 5,000 a 3,000 pesos cubanos por operación y suspendió indefinidamente las reservas de citas en las plataformas MiTurno y Ticket, alegando los apagones eléctricos.

El régimen cubano impuso desde 2021 una política de bancarización obligatoria que deposita salarios y pensiones en tarjetas, pero los bancos no tienen efectivo físico suficiente para respaldar los retiros.

El salario mínimo en Cuba es de 3,210 pesos mensuales, equivalente a unos 5,50 dólares al cambio oficial, mientras que cubrir las necesidades básicas de una familia requiere aproximadamente 96,000 pesos al mes.

La brecha es tan brutal que en ciudades como Santa Clara, un ciudadano tardó tres días en retirar apenas el 40% de su salario, y en Morón los cubanos pagan 500 pesos a intermediarios solo para conseguir un turno bancario.

Los comentarios reflejan la indignación del pueblo cubano

«Así los quiere el gobierno, en miseria y fajados por un pan o por unos pesos en el banco», escribió un usuario. Otro fue más directo: «Esto es el infierno en la tierra».

Una tercera voz lanzó una advertencia que resuena cada vez más entre los cubanos: «Reflexionen, el miedo tiene un límite».

El 19 de junio, el régimen aprobó un paquete de 176 medidas que incluye por primera vez desde 1959 la apertura a la banca privada y la eliminación de límites de extracción.

Sin embargo, las reformas no han aliviado la escasez inmediata de liquidez que padece la población en las colas de cada sucursal.

Independientemente de la inflación y de que el dinero no alcanza, hay otro problema de fondo. Los trabajadores cobran su salario, pero no lo pueden usar. Los negocios se niegan a recibir pagos por transferencias ya que luego no pueden sacar el dinero de los bancos para comprar divisas y con eso acceder a materias primas o productos de primera necesidad.

Es un ciclo económico macabro, donde otra vez el más afectado es el pueblo de Cuba.