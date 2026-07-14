Insólito hallazgo en el aeropuerto habanero: cocaína líquida dentro de productos capilares

Detectan más de 10 kilos de cocaína líquida ocultos en productos para el cabello en La Habana

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Más de 10 kilogramos de cocaína líquida camuflada en envases de champú, acondicionador y keratina fueron decomisados en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, según informó este lunes el Vicejefe Primero de la Aduana General de la República, Wiliam Pérez González.

Los productos incautados incluían botellas de un litro de las marcas «Blow & Bliss» línea Keratina y «Coco», que contenían la droga líquida.

«Detectado más de 10 kg de cocaína líquida oculta en pomos de champú, keratina y acondicionador en el Aeropuerto de La Habana», escribió Pérez, quien aprovechó la publicación para felicitar a los oficiales de la Aduana y al órgano antidrogas «en este nuevo aniversario del DTI».

El hallazgo coincidió con el 67 aniversario de la fundación del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), la entidad del Ministerio del Interior dedicada a la lucha contra el delito mediante métodos de información secreta, creada el 13 de julio de 1959.

La técnica de disolver clorhidrato de cocaína en agua u otros disolventes para introducirla en envases de higiene personal es una modalidad en auge en rutas latinoamericanas.

La droga puede recuperarse en estado sólido mediante evaporación con calor, y resulta especialmente difícil de detectar con escáneres convencionales de rayos X, lo que convierte a los perros K-9 y las pruebas de laboratorio en herramientas indispensables.

Decomisos como este se han reportado durante el 2026.

En enero, la Aduana cubana ya había detectado cocaína oculta en cremas Nivea y champú Herbal Essences en un vuelo procedente de Panamá, y en abril pasado dos personas fueron arrestadas en Ecuador cuando intentaban enviar dos kilogramos de cocaína a La Habana camuflados en cajas de productos capilares.

También en 2025 se registraron casos llamativos: cocaína oculta en latas de atún y dentro de la estructura de una maleta en agosto, y un joven detenido con más de un kilogramo escondido en una figura religiosa de Eleguá en julio.

El aeropuerto José Martí es el principal punto de entrada de narcóticos a Cuba: concentró el 77% de los casos de tráfico detectados en los cuatro principales puntos fronterizos del país en 2022, y en 2024 las autoridades cubanas incautaron un total de 1,051 kilogramos de drogas en todo el territorio nacional.