Insólito hallazgo en el aeropuerto habanero: cocaína líquida dentro de productos capilares

Vídeos relacionados:
Más de 10 kilogramos de cocaína líquida camuflada en envases de champú, acondicionador y keratina fueron decomisados en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, según informó este lunes el Vicejefe Primero de la Aduana General de la República, Wiliam Pérez González.
Los productos incautados incluían botellas de un litro de las marcas «Blow & Bliss» línea Keratina y «Coco», que contenían la droga líquida.
«Detectado más de 10 kg de cocaína líquida oculta en pomos de champú, keratina y acondicionador en el Aeropuerto de La Habana», escribió Pérez, quien aprovechó la publicación para felicitar a los oficiales de la Aduana y al órgano antidrogas «en este nuevo aniversario del DTI».
El hallazgo coincidió con el 67 aniversario de la fundación del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), la entidad del Ministerio del Interior dedicada a la lucha contra el delito mediante métodos de información secreta, creada el 13 de julio de 1959.
La técnica de disolver clorhidrato de cocaína en agua u otros disolventes para introducirla en envases de higiene personal es una modalidad en auge en rutas latinoamericanas.
La droga puede recuperarse en estado sólido mediante evaporación con calor, y resulta especialmente difícil de detectar con escáneres convencionales de rayos X, lo que convierte a los perros K-9 y las pruebas de laboratorio en herramientas indispensables.
Decomisos como este se han reportado durante el 2026.
En enero, la Aduana cubana ya había detectado cocaína oculta en cremas Nivea y champú Herbal Essences en un vuelo procedente de Panamá, y en abril pasado dos personas fueron arrestadas en Ecuador cuando intentaban enviar dos kilogramos de cocaína a La Habana camuflados en cajas de productos capilares.
También en 2025 se registraron casos llamativos: cocaína oculta en latas de atún y dentro de la estructura de una maleta en agosto, y un joven detenido con más de un kilogramo escondido en una figura religiosa de Eleguá en julio.
El aeropuerto José Martí es el principal punto de entrada de narcóticos a Cuba: concentró el 77% de los casos de tráfico detectados en los cuatro principales puntos fronterizos del país en 2022, y en 2024 las autoridades cubanas incautaron un total de 1,051 kilogramos de drogas en todo el territorio nacional.
Preguntas frecuentes sobre el decomiso de cocaína líquida en el Aeropuerto de La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se detectó la cocaína líquida en el Aeropuerto de La Habana?
La cocaína líquida fue detectada gracias al trabajo conjunto de la Aduana y el órgano antidrogas, utilizando perros detectores K-9 y pruebas de laboratorio para confirmar la presencia de la droga en productos capilares.
Publicidad
¿Por qué se utiliza cocaína líquida para el tráfico de drogas?
La cocaína líquida es utilizada porque es especialmente difícil de detectar con escáneres convencionales de rayos X. Puede ser disuelta en productos líquidos y recuperada en su forma sólida mediante evaporación, lo que dificulta su detección en aduanas.
Publicidad
¿Cuál es la normativa legal en Cuba para el tráfico de drogas?
En Cuba, la importación de drogas es considerada una infracción muy grave según el Decreto-Ley 108 "De Aduanas". Esto conlleva la confiscación de la mercancía, multas de hasta tres veces su valor y penas de prisión de hasta 15 años.
Publicidad
¿Qué otros métodos de tráfico de drogas se han detectado en el Aeropuerto de La Habana?
Se han detectado drogas ocultas en alimentos, productos de higiene y dentro del cuerpo de pasajeros. Métodos incluyen el camuflaje en latas de atún, palomitas de maíz, cereales, y el uso de "mulas" que ingieren cápsulas con droga.
Publicidad
¿Cuál es el papel de la Aduana cubana en la lucha contra el narcotráfico?
La Aduana cubana colabora estrechamente con el órgano antidrogas y emplea análisis de riesgo, tecnología avanzada y perros detectores para interceptar operaciones de narcotráfico en puntos de entrada al país.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.