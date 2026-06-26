Arrestan a siete cubanos con gran cantidad de drogas en paradisíaca isla de Yucatán: ¿Qué se sabe?

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Un grupo de siete ciudadanos cubanos fueron detenidos el martes en una paradisíaca isla de Yucatán tras ser sorprendidos con un cargamento de drogas que incluía marihuana, cocaína, crack y éxtasis.

La detención tuvo lugar en la isla de Holbox, en el municipio Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, según informó la prensa local mexicana.

Los siete arrestados fueron identificados como Yoel, Greter, Daniela, Adriagne, Carlos Miguel, Juan Miguel y Rafael, todos de nacionalidad cubana.

Según el informe oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los agentes detectaron al grupo reunido en un área verde sobre la calle Lisa de Holbox.

«Al notar la presencia policial mostraron una actitud evasiva e intentaron darse a la fuga, lo que motivó a los agentes a realizar una intervención e inspección correspondiente», señala el reporte.

Tras revisar a los sospechosos y sus pertenencias, los uniformados confirmaron la presencia de sustancias ilícitas y procedieron a la detención inmediata de los siete individuos.

El operativo fue ejecutado por el Grupo Centurión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, durante recorridos preventivos en la zona.

Las autoridades aseguraron:

-201 bolsitas de plástico transparente tipo ziploc con hierba seca y verde con características de marihuana.

-26 bolsitas con polvo blanco con características de cocaína.

-11 bolsitas con fragmentos sólidos similares a la piedra o crack.

-10 bolsitas con fragmentos sólidos de color morado similares al éxtasis.

Droga incautada a los siete cubanos arrestados (Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana Quintana Roo)

La cantidad de droga incautada refleja una operación de distribución de cierta escala para un destino turístico como Holbox.

Además del material estupefaciente, se decomisaron los contenedores utilizados para su resguardo: una cangurera negra con verde camuflajeado, una bolsa de tela tipo nylon, un estuche con estampados, una maleta gris y una bolsa ecológica.

Los siete detenidos y todos los indicios materiales quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo de Quintana Roo, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y resolver su situación jurídica.

No ha trascendido la situación migratoria de los siete cubanos detenidos.

Holbox, bajo presión del narcomenudeo

El caso no es aislado. La isla, reconocida como uno de los principales destinos turísticos de Quintana Roo por sus playas vírgenes, atraviesa una escalada de operativos contra el narcomenudeo en lo que va de 2026.

En mayo pasado, las autoridades desmantelaron una red de narcotráfico marítimo de cannabis que operaba entre el puerto de Chiquilá y la isla, con seis detenidos y la clausura de cuatro negocios.

Denuncias de habitantes y empresarios señalaban que varios establecimientos locales eran utilizados como puntos de operación para el narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso por una célula vinculada al Cártel de Sinaloa.

«Con estas acciones, las corporaciones de seguridad buscan reforzar el combate a la venta y distribución de drogas en Holbox», indicó el portal 24 Horas Qroo.

Un patrón creciente de cubanos detenidos en México

La detención de los siete cubanos en Holbox se inscribe en un patrón documentado desde 2023: un número creciente de ciudadanos de la isla ha sido arrestado en México por delitos contra la salud, desde el narcomenudeo callejero hasta estructuras de distribución más complejas.

Solo en Quintana Roo, el 24 de junio cuatro cubanos fueron vinculados a proceso en Cancún por distribuir marihuana a través de Facebook, con prisión preventiva justificada.

Previamente, el 1 de junio, otros cuatro habían sido procesados por narcomenudeo en la Supermanzana 23 de la misma ciudad.

A nivel nacional, en enero de 2026 fue detenido en Cancún Remigio Valdez Lao, alias «El Milo», identificado como cerebro financiero de una célula cubano-americana vinculada al Cártel de Sinaloa con operaciones en Cuba, México, España y el sur de Florida.

En abril, Julio Yidier, alias «El Tilín», fue capturado en Ciudad de México como presunto líder de una célula que ocultaba drogas en vehículos modificados.