Juez cubanoamericano que anuló varias leyes sobre armas en California será el principal orador de una importante conferencia en EE.UU.

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El juez federal retirado Roger T. Benítez, inmigrante cubano conocido entre los defensores de la Segunda Enmienda como «San Benítez», será el orador principal de la Conferencia sobre Derechos de Armas (Gun Rights Policy Conference, GRPC) 2026, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre en Dallas, Texas.

El anuncio fue realizado este lunes por la Second Amendment Foundation (SAF) a través de su cuenta oficial en X, donde calificó la noticia como «enorme».

La conferencia, organizada por la SAF junto con el Citizens Committee for the Right to Keep and Bear Arms, celebrará este año su 41.ª edición y es considerada uno de los principales encuentros anuales del movimiento defensor del derecho a portar armas en Estados Unidos.

Benítez ejerció como juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de California desde 2004 hasta su retiro, en abril de 2026, tras casi 22 años en el cargo. Fue nominado por el entonces presidente George W. Bush.

Durante ese período se convirtió en una de las figuras judiciales más influyentes en la interpretación de la Segunda Enmienda, especialmente después de los fallos de la Corte Suprema en los casos District of Columbia v. Heller (2008) y New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen (2022).

Entre sus decisiones más conocidas figura la anulación de la prohibición de California sobre los cargadores de alta capacidad (Duncan v. Bonta), la invalidación de la restricción estatal a las denominadas «armas de asalto» (Miller v. Bonta) —fallo en el que comparó el rifle AR-15 con una navaja suiza por su versatilidad— y la suspensión del sistema de verificación de antecedentes para la compra de municiones (Rhode v. Bonta). Los tres casos continúan su recorrido por los tribunales de apelación.

Su trayectoria también estuvo marcada por una decisión emitida en diciembre de 2025, cuando declaró inconstitucionales las políticas de confidencialidad sobre identidad de género en las escuelas públicas de California, al considerar que los padres tienen derecho a ser informados si un hijo cambia su identidad o expresión de género en el ámbito escolar. Esa decisión fue respaldada por la Corte Suprema en marzo de 2026, por una votación de 6-3, recordó el sitio web de Billy Graham.

Al anunciar su retiro, Benítez restó protagonismo a sus decisiones judiciales.

«Simplemente seguí la ley», declaró al diario San Diego Union-Tribune, al ser consultado sobre los numerosos fallos en los que concluyó que varias regulaciones de California vulneraban la Segunda Enmienda.

De la Operación Peter Pan al tribunal federal

Nacido en Cuba en 1950, Roger Benítez llegó a Estados Unidos siendo niño como parte de la Operación Peter Pan, el programa que trasladó a más de 14,000 menores cubanos sin acompañamiento de sus padres entre 1960 y 1962.

Él y su hermano viajaron solos, mientras que su madre logró reunirse con ellos tiempo después. La familia terminó estableciéndose en El Centro, California.

El propio Benítez ha reconocido que esa experiencia marcó profundamente su manera de entender la Constitución estadounidense y la protección de las libertades individuales.

«Por supuesto que eso cambió mi vida. Tengo una visión muy particular sobre nuestra Constitución, la Declaración de Derechos, el debido proceso y cómo debemos garantizar esos derechos. Es parte de mi identidad. No puedo cambiarlo», ha afirmado.

Tras retirarse de la judicatura, Benítez comenzó a desempeñarse como árbitro, mediador y special master en la firma ADR Services Inc.

Su participación en la conferencia de Dallas será una de sus primeras apariciones públicas de alto perfil desde que dejó el tribunal federal y reunirá a una de las figuras más influyentes del movimiento en defensa del derecho a portar armas con miles de activistas, juristas y líderes de organizaciones proarmas de todo Estados Unidos.