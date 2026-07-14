«No tengo remordimientos»: Amelia Calzadilla tras la citación policial a sus padres en Cuba

La activista cubana Amelia Calzadilla respondió este martes con una declaración sin concesiones tras conocerse que sus padres debían presentarse a las 2:30 p.m. ante la IV Unidad de Policía del Cerro, en La Habana, para ser interrogados por la Seguridad del Estado cubana.

«No tengo remordimientos, mis padres no serán interrogados por mi activismo político, serán interrogados porque viven como rehenes de una dictadura tirana, sanguinaria y criminal. Esto es hasta el final», escribió Calzadilla en su cuenta verificada de Facebook, en una publicación de carácter público realizada aproximadamente una hora antes del interrogatorio.

Facebook / Amelia Calzadilla

La citación les fue entregada el 11 de julio, quinto aniversario de las protestas del 11J, por dos agentes —uno de civil y un policía uniformado— directamente en el domicilio familiar del barrio del Cerro, en La Habana.

Al denunciar la citación el 12 de julio, Calzadilla la calificó de «tortura psicológica» y exigió que se llamaran las cosas por su nombre: «Digan que van a interrogar a dos ancianos enfermos para tratar de coaccionar a su hija que desde el exterior está denunciando y no va a parar de denunciar la precariedad que vive mi país».

La activista responsabilizó directamente al régimen de cualquier consecuencia: «La Seguridad del Estado, a la inteligencia, a la dictadura cubana y al Partido Comunista de cualquier cosa que le pueda pasar a mis padres».

Calzadilla reside en Madrid desde noviembre de 2023, cuando salió de Cuba junto a su esposo y tres hijos tras sufrir persecución política, incluyendo la detención de su esposo Antonio Díaz en junio de 2023 como mecanismo de presión.

Desde el exilio ha intensificado su labor: es coordinadora de programas de Ciudadanía y Libertad, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y en mayo de 2026 fundó el Partido Liberal Clásico Cubano.

En abril de 2026 visitó el Parlamento Europeo junto a Carolina Barrero, logrando que la Unión Europea iniciara un proceso formal de revisión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.

La táctica de presionar a activistas exiliados a través de sus familiares más vulnerables en la isla es una práctica sistemática y documentada. Entre marzo de 2023 y junio de 2024, la Seguridad del Estado realizó al menos 250 eventos represivos contra familiares de presos políticos, incluyendo 66 mujeres, seis ancianos y cinco menores.

Un caso análogo ocurrió en marzo de 2026 con la activista Anna Bensi, cuya madre fue citada a la unidad policial de Alamar y ambas fueron instruidas de cargos con posible pena de dos a cinco años de prisión.

Cuatro Relatoras Especiales de la ONU denunciaron el 31 de marzo de 2026 este patrón como «una de las formas más graves de represión estructural» del régimen cubano.

Calzadilla fue tajante: «No voy a permitir ni que me intimiden, ni que me amenacen, ni que me callen utilizando a mi familia».