Cinco años del 11J: cubanos en Madrid preparan jornada histórica

El Partido Liberal Clásico Cubano (PLCC), liderado por su presidenta Amelia Calzadilla, organiza una «jornada triple» en Madrid para conmemorar el quinto aniversario del 11 de julio de 2021, las mayores protestas populares registradas en Cuba en décadas.

Los actos, programados del 9 al 11 de julio de 2026, se realizan en conjunto con Disidencias en Movimiento y Somos Más, y buscan mantener viva la memoria de la mayor protesta cívica contra la dictadura, visibilizar la situación de los presos políticos y proyectar el futuro democrático de Cuba.

Amelia Calzadilla, entrevistada por Tania Costa, fue directa sobre el significado del momento. «Mira, el 11 de julio nosotros hemos pensado tener una jornada triple, lo vamos a conmemorar de una manera muy bonita, porque además pensamos que puede ser la última vez que lo celebremos de esta manera, que todavía esté la dictadura».

La programación arranca el 9 de julio con un conversatorio de entrada libre en la Casa del Cura de Madrid, que estará moderado por Dayana Prieto.

Entre los panelistas confirmados figuran Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, organización dedicada a la defensa de los presos políticos en Cuba; Solveig Font; Yunior García Aguilera; Manuel Alejandro Rodríguez; y Elías Rizo León, el joven que con apenas 16 años se convirtió en imagen icónica del 11J al ondear una bandera cubana sobre una patrulla policial.

Sobre esa fotografía, Calzadilla reflexionó: «Yo creo que es la imagen memorable que tenemos del 11 de julio, de cómo el pueblo llegó al punto del desgaste, de la ansiedad, del hastío, de incluso encontrar fuerza y encontrar valentía donde no la tenían».

El conversatorio se centrará en la memoria del 11J, la situación actual de los presos políticos y el incremento de la represión en estos cinco años. Según datos de Prisoners Defenders, Cuba alcanzó en mayo de 2026 un récord de 1,260 presos políticos.

El 10 de julio, a las 18:00 horas, se celebrará un coloquio internacional en el bar-restaurante Tocororo de San Sebastián de los Reyes, moderado por Antonio Guedes, fundador de la Unión Liberal de Cuba y colaborador cercano del fallecido Carlos Alberto Montaner.

Calzadilla describió a Guedes como «un verdadero pilar» para su partido y señaló que el coloquio abordará el futuro de Cuba ante un cambio democrático real, en contraste con lo que llamó «esta pseudo-transformación que quieren hacer los comunistas en este minuto, sabiéndose ya perdidos».

El aforo del coloquio es limitado; los interesados deben solicitar su participación a través del correo de Somos Más.

El punto culminante de la jornada será el 11 de julio, que cae sábado, con una concentración en la Puerta del Sol de Madrid de las 14:00 a las 20:00 horas, que incluirá mesas informativas, intervenciones políticas y cerrará con un concierto de jóvenes cubanos.

La jornada adquiere especial significado porque la condena de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro preso desde el 11J de 2021, vence oficialmente el 9 de julio de 2026, según ratificó el Tribunal Supremo Popular en abril de 2026 sin aplicarle rebajas por buena conducta.

Calzadilla subrayó que están «esperando que Luis Manuel Otero Alcántara sea liberado, sea excarcelado», y añadió que «hay demasiadas razones para estimular que este 11 de julio, que es el día de la rebeldía para los cubanos, se celebre de una manera especial».

La organizadora también llamó la atención sobre el clima que se vive actualmente en la Isla, donde las protestas se han extendido a todas las provincias con especial protagonismo de La Habana. «Las personas están pidiendo por algo mucho más profundo y sensato, que es por la libertad».

Calzadilla cerró su llamado con una frase que resume el espíritu de toda la convocatoria. «Aspiramos a que el año que viene ya lo estemos celebrando en libertad».