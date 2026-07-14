Cubanos hartos de la resistencia creativa: «Nosotros resistir para ellos vivir»

Un post en Facebook del cubano Angelo Del Castillo resume con ironía demoledora el hartazgo que sienten millones de cubanos ante el eslogan oficial de «resistencia creativa» impulsado por Miguel Díaz-Canel: «Se va la corriente: resistencia. Se va el agua: resistencia. No hay gas: resistencia. No hay medicinas: resistencia. No hay transporte: resistencia. No hay internet: resistencia. No hay salario que alcance: resistencia».

La publicación, acompañada de una fotografía de un panel eléctrico caótico —con medidores oxidados, cables sin protección entrecruzados y vegetación entrando entre los tableros— se convirtió en un espejo de la realidad cubana y desató cientos de comentarios de ciudadanos que ya no toleran que se les pida aplaudir la miseria como si fuera un logro.

Del Castillo concluye su texto con una pregunta que muchos se hacen: «si después de 67 años la mayor propuesta sigue siendo 'resiste', uno empieza a preguntarse si el objetivo era resolver los problemas o convertirlos en patrimonio nacional».

Facebook / Angelo Del Castillo

Los comentarios al post son, en muchos casos, más contundentes que la publicación misma.

«Resistencia Creativa porque hay que ser magos para resistir, sin agua, sin electricidad, sin dinero, sin gas, sin medicamentos, sin comida», escribió una usuaria.

Otra apuntó directamente a la hipocresía del discurso oficial: «Los creativos son los que dicen que resistamos mientras no tienen ellos que resistir. Le zumba al mango, como decía mi papá».

Una tercera fue más directa aún: «Resistencia Creativa mientras la dictadura vive a sus anchas, sometiendo al pueblo, robándole los sueños y las aspiraciones más simples».

El agotamiento físico también quedó plasmado en los comentarios: «¿Quién carajo resiste después de 72 horas sin servicio eléctrico y cuando llega solo dos horas vuelven a postear que se cayó el SEN? Invivible es el único calificativo que se le puede poner a lo que estamos pasando los cubanos».

Otros usuarios recurrieron al humor negro para describir su situación: «Somos una hornilla eléctrica, pura resistencia y de las buenas, porque nos tienen en el máximo y no hacemos corte, calentamos pero resistimos».

La brecha entre quienes piden resistir y quienes deben hacerlo fue otro eje central de las reacciones: «La resistencia es para los de a pie y la creatividad para los de arriba», resumió un comentarista.

Algunos señalaron la dimensión represiva del modelo: «Soportarlo, aplaudirlo y por último y no menos absurdo: defenderlo. Y si piensas lo contrario: callártelo o ir preso. El colmo de los colmos de verdad».

Y hubo quien lo dijo con una sola frase: «Nosotros resistir para ellos vivir».

El contexto en que circula el post es de crisis extrema. El SEN colapsó el 10 de julio en su cuarto apagón total del año, dejando sin electricidad a más de 9,6 millones de personas. Dos días antes se había registrado el mayor déficit energético de la historia del país: 2,341 MW, afectando simultáneamente al 73% de la población.

El eslogan de «resistencia creativa» fue acuñado por Díaz-Canel al menos desde de 2022 y repetido como mantra oficial durante años. En marzo de 2026, el mandatario llegó a justificar cocinar con carbón como ejemplo positivo de esa creatividad ante los apagones de hasta 15 horas.

Sin embargo, el 18 de junio, en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista, el propio Díaz-Canel tuvo que admitir que «la resistencia por sí sola no basta», reconociendo implícitamente el agotamiento del modelo.

Un comentarista en el post de Del Castillo lo sintetizó con precisión: «No es que la mayor propuesta sea resistir, es que es la única propuesta que tienen para ganar tiempo, como siempre».

Y una usuaria cerró con la frase que quizás mejor resume el estado de ánimo de muchos cubanos: «Yo estoy esperando que se vayan ellos para ver si me pongo creativa».