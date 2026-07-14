Increíble lo que pagan por la basura que quedó tras la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

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Lo que para la mayoría eran simples desechos terminó convirtiéndose en un inesperado objeto de colección. Un artista de Nueva York transformó la basura recogida en los alrededores del Madison Square Garden tras la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en piezas de arte que se agotaron en menos de 24 horas y llegaron a venderse por 100 dólares.

El responsable de la iniciativa es Justin Gignac, un artista de Queens que el pasado 3 de julio, horas después de la ceremonia, recorrió las calles cercanas al recinto para recoger los residuos que habían quedado tras el evento.

Después selló cada objeto dentro de cubos de acrílico transparente y los comercializó bajo el nombre "New York City Garbage: Not Invited Edition" ("Basura de Nueva York: Edición No Invitado").

Los modelos más pequeños, bautizados como Pocket Garbage, salieron a la venta por 25 dólares, mientras que las versiones de mayor tamaño alcanzaron los 100 dólares.

Dentro de los cubos hay de todo: colillas de cigarrillos, envoltorios de caramelos Ring Pop, pajitas, tapas de botellas, cubiertos de plástico, un AirPod extraviado e incluso una prueba de ovulación sin usar.

Algunas piezas incluyen además el sello "JUST&T MARRIED! 7/3/26", una referencia al cartel luminoso que apareció en la fachada del Madison Square Garden para anunciar el matrimonio de la pareja.

Según reportó The Business Standard, Gignac ha producido más de 1,300 cubos firmados y libres de olores desde que inició este proyecto artístico, aunque para esta edición especial solo puso 50 unidades a la venta por internet, las cuales se agotaron casi de inmediato.

El artista, sin embargo, nunca intentó hacer creer que los objetos procedían del interior de la celebración.

«No fui invitado, lamentablemente, así que no pude obtener nada de esa buena basura del interior», bromeó durante una entrevista con la emisora Kiss 92.5.

Para Gignac, el atractivo de la colección no reside en los objetos, sino en el momento y el lugar donde fueron encontrados: las aceras que rodeaban el Madison Square Garden el día de una de las bodas más comentadas del año.

En la descripción de la colección en su página web resume así la idea del proyecto:

«Hay basura en el suelo después de la fiesta. Recogida del borde de una historia de amor fuera del Madison Square Garden, lo más cerca del gran día de Taylor y Travis que se podía estar sin una invitación».

La respuesta de los seguidores de Swift no sorprendió a quienes conocen el fenómeno de la comunidad Swiftie.

«Creo que, entre los fans de Taylor Swift, cualquier cosa que sea por ella, la gente haría lo que fuera. Veo personas comprando cajas enteras solo por tenerlas», comentó Natalia Cruz, residente de Midtown, a CBS News New York.

La boda de Swift y Kelce, celebrada en el Madison Square Garden, reunió a cerca de 1,000 invitados, fue oficiada por el actor Adam Sandler y, según diversos reportes, tuvo un costo estimado de entre 15 y 20 millones de dólares.

La repercusión del enlace llegó incluso a la Casa Blanca, que reaccionó con humor publicando en redes sociales una imagen manipulada del cartel nupcial instalado frente al recinto.

Para Gignac, esta no es una ocurrencia aislada. Desde 2001 desarrolla un proyecto artístico en el que convierte basura recogida durante acontecimientos históricos de Nueva York en piezas de colección. Entre ellas figuran residuos de la investidura de Barack Obama en 2009 y del desfile de celebración de los New York Giants tras conquistar el Super Bowl en 2012.

El éxito de esta edición vuelve a demostrar el enorme poder comercial del fenómeno Swift. Tras el histórico Eras Tour, que vendió más de 10 millones de entradas y superó los 2,000 millones de dólares en ingresos, incluso la basura recogida en las calles cercanas a una celebración relacionada con la cantante puede convertirse en un codiciado recuerdo para sus seguidores.