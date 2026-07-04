La Casa Blanca reacciona con ironía a la boda de Taylor Swift y le deja un recado

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La cuenta oficial de la Casa Blanca en X tardó poco en sacar partido de uno de los eventos más mediático del año: la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada este viernes en el Madison Square Garden de Nueva York.

Apenas las pantallas exteriores del recinto iluminaron la noche con el mensaje «JUST&T MARRIED», la administración Trump publicó una imagen manipulada del mismo cartel con un texto bien distinto: «TRUMP IS YOUR PRESIDENT», acompañada de la leyenda «IT'S HAPPENED!!!».

La publicación acumuló más de 5,7 millones de visualizaciones y casi 35,000 «me gusta» en pocas horas, convirtiéndose en uno de los mensajes más virales de la cuenta oficial de la Casa Blanca en lo que va de año.

La publicación guarda el amarg recordatorio para la estrella de la música que el presidente de su país no es el que ella quería ni por el que ella abogó.

El «Eras Tour» de Trump

La reacción del 4 de julio no fue un hecho aislado.

Horas antes, la Casa Blanca ya había publicado un cartel titulado «NEXT ON AMERICA'S ERAS TOUR », una parodia directa de la célebre gira musical de Swift.

El diseño mostraba a Trump en el centro, flanqueado por figuras históricas como Abraham Lincoln y George Washington, con la leyenda «It's been a long time coming», frase extraída de la propia canción de Swift «Miss Americana & The Heartbreak Prince».

Ambas publicaciones fueron interpretadas como un «troll» político de alto perfil, aunque algunos analistas las calificaron de relativamente moderadas en comparación con otros contenidos que la administración ha difundido en el pasado.

El estilo combina memes, referencias a la cultura popular y parodias como herramienta de comunicación dirigida a la base conservadora del presidente.

Una disputa que viene de lejos

La tensión entre Trump y Swift tiene raíces profundas.

En septiembre de 2024, la cantante anunció su respaldo a Kamala Harris en Instagram, donde acumula más de 280 millones de seguidores, con un mensaje directo:

«Voy a votar por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Creo que ella es una líder firme y talentosa y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos lleva la calma y no el caos».

La respuesta de Trump en Truth Social fue inmediata: «Odio a Taylor Swift».

Desde entonces, el presidente no ha dejado pasar oportunidad.

En febrero de 2025, cuando Swift fue abucheada al aparecer en pantalla durante el Super Bowl, Trump celebró el momento públicamente con un mensaje en Truth Social:

«La única que tuvo una noche más dura que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift. La abuchearon y la echaron del estadio. ¡MAGA es muy implacable!».

Meses después, en mayo de 2025, Trump volvió a la carga con otra publicación: «¿Alguien se ha dado cuenta de que desde que dije 'ODIO A TAYLOR SWIFT', ella ya no es 'POPULAR'?».

Un giro inesperado antes de la boda

Sin embargo, la relación entre ambos ha tenido momentos de distensión sorprendentes. Cuando Swift y Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025 -en una publicación conjunta de Instagram que se convirtió en la más exitosa de la historia de la plataforma con más de 33 millones de «me gusta»-, Trump sorprendió al reaccionar con cordialidad en una conferencia de prensa:

«Les deseo mucha suerte», dijo, describiendo a Kelce como «un gran jugador y un gran tipo» y a Swift como «una persona fantástica», aunque auguró que la relación no durará mucho.

La boda de este viernes fue un acontecimiento de proporciones extraordinarias.

La ceremonia, que comenzó alrededor de las 5:00 p.m. ET y se extendió hasta la madrugada, reunió a entre 600 y 1,000 invitados en el MSG, transformado con decoración de jardín botánico.

Fue oficiada por el actor y comediante Adam Sandler.

Ambos novios vistieron Christian Dior Haute Couture diseñado por Jonathan Anderson, con zapatos de Christian Louboutin y joyas de Cartier.

La pareja también anunció una donación de 26 millones de dólares a 20 organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos.

Mientras el Empire State Building iluminaba su torre en azul claro como homenaje nupcial, la Casa Blanca elegía otro tipo de celebración: recordarle a la novia, en el día más feliz de su vida, quién es el presidente.