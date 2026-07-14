“La cubana es la mujer latina más bella”: el video que está desatando un encendido debate en redes

Un video publicado en TikTok por la usuaria @lauraibonth ha encendido el debate en redes sociales sobre la belleza de la mujer cubana, acumulando más de 1,540 likes, 334 comentarios y 77 compartidos en apenas dos días, con el hashtag #cubanosenmiami como bandera del orgullo identitario de la diáspora.

El video refleja una convicción arraigada en la comunidad cubana en Miami: que la mujer cubana es la más bella entre las latinas. Y aunque los rankings formales no siempre acompañan esa percepción, los reconocimientos individuales a figuras cubanas en los últimos años ofrecen argumentos de peso.

Ana de Armas es el ejemplo más contundente. La actriz cubana fue elegida la celebridad más hermosa de 2025 según una votación global de Ranker, superando a Margot Robbie y Scarlett Johansson.

Ese reconocimiento no es aislado. En 2022, De Armas ocupó el puesto siete en el ranking WonderList de las 10 mujeres más bellas del mundo, mientras que su compatriota Camila Cabello se ubicó en el puesto seis del mismo listado, según datos recogidos por medios especializados.

Al año siguiente, Ana de Armas ascendió al puesto tres entre las mujeres más atractivas del mundo en una encuesta posterior de WonderList, y en agosto de 2023 fue elegida la mujer más atractiva del verano para los españoles, según la firma Personality Media.

En el terreno de los concursos formales, Cuba también suma puntos. Lorena Suárez, Miss Intercontinental Cuba 2025, quedó como primera finalista en ese certamen internacional celebrado en enero de 2026.

Lina Luaces, Miss Cuba 2025, fue incluida en la lista de los 50 más bellos de People en Español, un reconocimiento que refuerza la presencia cubana en los espacios de belleza latinoamericana.

De cara al futuro inmediato, el certamen Miss Universe Cuba 2026 ya genera expectativa, con Daniela Reyes liderando el ranking de favoritas con 16,600 interacciones según Missosology Cuba, mientras que Carolina Roca ha sido descrita por sus seguidores como «bella, elegante, natural e inteligente».

No todo el panorama es favorable, sin embargo. Una encuesta del sitio Mujeres Latinas publicada en marzo de 2024 excluyó a Cuba de su top cinco de países con las mujeres más bellas, colocando en ese listado a Argentina, México, Brasil, Colombia y Venezuela.

Pero para la comunidad cubana en Miami, los rankings son solo una parte de la historia. El video de @lauraibonth y sus miles de interacciones demuestran que el orgullo por la belleza cubana no necesita validación externa: se sostiene en figuras como Ana de Armas, que en 2025 volvió a demostrar que una cubana puede encabezar cualquier lista del mundo.