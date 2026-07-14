¿Cuánto cuesta realmente vivir una semana en Cuba? Médico cubana te lo cuenta

Una médica cubana que vive y trabaja en la isla publicó un video en TikTok el 25 de junio de 2026 mostrando lo que cuesta hacer la compra semanal en plena crisis económica, con el dólar rondando los 700 pesos cubanos en el mercado informal.

La doctora, madre de una niña y un bebé, grabó su recorrido por el mercado y resumió en menos de un minuto una realidad que millones de cubanos enfrentan cada semana: «A diferencia de otros países donde haces una compra grande para todo el mes, aquí ni el dinero ni los productos aparecen todos el mismo día, así que me toca salir varias veces al mes a buscar lo que vaya apareciendo».

El día de la grabación, la subida del dólar marcaba el ritmo de los precios. «El dólar volvió a subir. Hoy amaneció rondando los 700 pesos cubanos y cuando sube el dólar, detrás suben casi todos los productos», explicó la médica, quien señaló que esa dinámica es «una bendición para quienes reciben dólares de alguna forma, pero un verdadero dolor de cabeza para quienes dependen únicamente de un salario en pesos».

Y ella es precisamente eso: una profesional de la salud con salario en pesos. Según estimaciones, los médicos cubanos ganan entre 5,060 y 8,000 pesos mensuales, equivalente a entre 10 y 16 dólares al cambio informal. Una sola compra semanal de alimentos básicos puede costar entre 25,000 y 30,000 pesos, es decir, entre cuatro y seis veces su salario mensual completo.

Los precios de los alimentos reflejan una espiral que no da tregua. El aceite llegó a 1,800 pesos por litro, la libra de tomate se vende a 350 pesos —frente a los 60 que costaba antes—, un mano de plátanos pasó de 100 a 600 pesos, y un cartón de huevos alcanza los 3,800 pesos. El pollo, en paquete de cuatro libras, oscila entre 2,000 y 2,600 pesos.

Ese abismo entre ingresos y gastos queda aún más claro al comparar con el costo de vida mínimo estimado por economistas independientes: una persona necesita al menos 96,060 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, de los cuales 70,070 corresponden solo a alimentación. El salario mínimo oficial, que subió a 3,210 pesos en julio de 2026, apenas cubre el 3% de esa cifra.

La distorsión cambiaria agrava todo. Mientras el mercado informal cotiza el dólar entre 600 y 735 pesos, el Banco Central mantiene una tasa oficial de 24 pesos por dólar, una brecha de más de 25 veces que convierte los salarios en pesos en algo casi simbólico.

Pese a ese contexto, la médica resume su situación con una frase que condensa la resiliencia forzada de muchos cubanos: «Con una niña, un bebé, una casa y una cocina que no entiende de crisis ni excusas, hay que seguir resolviendo».

Al cerrar el video, la doctora lanzó una pregunta a sus seguidores que generó debate: «Déjame saber en los comentarios cuánto costaría esta misma compra en tu país, porque una cosa es escuchar que el dólar está a 700 pesos y otra muy diferente es verlo reflejado en cada comida que llega a la mesa».