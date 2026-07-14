Periodista oficialista culpa a otros de la caída del peso cubano

Un periodista del diario oficialista Juventud Rebelde publicó el 4 de julio un artículo de opinión en el que atribuye la crisis de liquidez del peso cubano a mayoristas y comerciantes privados, eludiendo cualquier responsabilidad del Estado, y la respuesta de los cubanos en redes sociales fue contundente: el régimen y su sistema bancario son los verdaderos responsables.
El texto, titulado «El secuestro del peso cubano» y firmado por Yurisander Guevara Zaila, señala a quienes acumulan efectivo para reaprovisionarse de divisas, a vendedores que rechazan transferencias y a negocios que cobran comisiones por entregar billetes, como los causantes del colapso monetario que padece la población.
El artículo reconoce que las normas de bancarización «son violadas de manera sistemática», pero omite por completo la responsabilidad del gobierno en la escasez de efectivo, la infraestructura bancaria en ruinas y la devaluación acelerada del peso.
Como única causa estructural, el periodista alude a una economía «asediada hasta la asfixia por la mayor potencia global», en referencia al embargo estadounidense, sin mencionar seis décadas de gestión económica del régimen.
El Banco Metropolitano compartió el artículo en su página oficial de Facebook, lo que desató una avalancha de críticas de ciudadanos que rechazaron el enfoque del texto.
«Nadie acumula grandes cantidades de CUP porque es una moneda muy débil, con una devaluación muy alta. El gobierno cubano y su sistema bancario y financiero son los máximos responsables de todos los problemas que hay, no solo de la escasez de efectivo», escribió un usuario en la página del Banco Metropolitano.
Otro comentario describió la contradicción cotidiana que viven las familias cubanas: «Dinero en tarjeta y refrigerador vacío. ¿Quién le explica a un niño que hay dinero en la tarjeta y no puede comer pan porque a la panadería no entró y los revendedores y los trabajadores por cuenta propia no aceptan transferencia? Pues allá vamos a sacar efectivo con el particular al 20-25-30%».
Un tercer comentario apuntó directamente al Estado como cómplice del mercado negro: «Nuestro gobierno potencia muchísimo la venta por la izquierda de cuánta cosa el cubano necesita. El mercado negro vive del cubano con la ayuda del propio estado».
Los cubanos también cuestionaron la propaganda en torno a los nuevos billetes de alta denominación: «¿Dónde están los billetes de dos mil y cinco mil pesos? Realmente solo se vieron cuando les dieron propaganda», escribió otro usuario, en referencia a los billetes emitidos por el Banco Central en marzo y abril de este año, cuya distribución ha sido mínima.
El contexto desmiente el enfoque del artículo oficialista: el dólar se cotiza en el mercado informal a más de 650 CUP, mientras la tasa oficial permanece en torno a los 590 CUP; más del 50% de los cajeros automáticos de La Habana están fuera de servicio; el Banco Metropolitano redujo el límite de retiro de 5,000 a 3,000 pesos por operación en junio; y el propio gobierno admitió no tener efectivo para pagar pensiones a 111,000 jubilados habaneros.
Esta no es la primera vez que el Banco Metropolitano externaliza la culpa de la crisis monetaria. En mayo de 2024, la institución acusó al medio independiente El Toque de provocar «inflación inducida» por publicar la tasa de cambio del mercado informal.
La bancarización obligatoria impuesta en agosto de 2023 se considera hoy un fracaso estructural, con apenas el 3,77% de las transacciones en Cuba realizadas de forma digital, según datos de julio de 2026.
«A ustedes debería darles pena este trabajo periodístico. Ustedes no han hecho nada o han hecho bien poco para que esto se acabe de resolver», resumió un cubano en la página del banco, con una frase que condensa el hartazgo de quienes ven cómo el régimen y sus voceros siguen buscando culpables en cualquier dirección menos en el espejo.
Preguntas frecuentes sobre la crisis económica y monetaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es el responsable de la caída del peso cubano?
El régimen cubano y su sistema bancario y financiero son considerados los máximos responsables de la caída del peso cubano. Según las críticas de los ciudadanos en redes sociales, la devaluación acelerada y la escasez de efectivo son resultado directo de una gestión económica deficiente por parte del Estado, más que de la actuación de mayoristas y comerciantes privados como sugiere el artículo publicado en Juventud Rebelde.
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¿Por qué hay una escasez de efectivo en Cuba?
La escasez de efectivo en Cuba se debe a la bancarización fallida y a la infraestructura bancaria en ruinas. Con más del 50% de los cajeros automáticos fuera de servicio y límites estrictos en los retiros, las dificultades para acceder al efectivo han sido exacerbadas. La política de bancarización obligatoria, que pretendía modernizar la economía, ha resultado ineficaz con solo un 3.77% de las transacciones realizadas digitalmente.
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¿Cuál es el impacto del embargo estadounidense en la economía cubana?
El embargo estadounidense es mencionado por el gobierno cubano como un factor de asfixia económica, pero muchos ciudadanos y observadores críticos señalan que seis décadas de mala gestión económica interna son la causa principal de los problemas actuales. El enfoque oficialista que culpa exclusivamente a factores externos ignora la responsabilidad del régimen en la situación económica del país.
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¿Cómo está afectando la crisis económica a los ciudadanos cubanos?
La crisis económica está afectando gravemente a los ciudadanos cubanos, especialmente a los más vulnerables como los jubilados. La escasez de efectivo, la devaluación del peso y el fracaso de la bancarización están impidiendo que las personas accedan a sus fondos, lo que obliga a muchos a recurrir al mercado negro para obtener efectivo a cambio de comisiones elevadas. Además, la falta de alimentos y productos básicos agrava aún más la situación.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.