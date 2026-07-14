Periodista oficialista culpa a otros de la caída del peso cubano

Un periodista del diario oficialista Juventud Rebelde publicó el 4 de julio un artículo de opinión en el que atribuye la crisis de liquidez del peso cubano a mayoristas y comerciantes privados, eludiendo cualquier responsabilidad del Estado, y la respuesta de los cubanos en redes sociales fue contundente: el régimen y su sistema bancario son los verdaderos responsables.

El texto, titulado «El secuestro del peso cubano» y firmado por Yurisander Guevara Zaila, señala a quienes acumulan efectivo para reaprovisionarse de divisas, a vendedores que rechazan transferencias y a negocios que cobran comisiones por entregar billetes, como los causantes del colapso monetario que padece la población.

El artículo reconoce que las normas de bancarización «son violadas de manera sistemática», pero omite por completo la responsabilidad del gobierno en la escasez de efectivo, la infraestructura bancaria en ruinas y la devaluación acelerada del peso.

Como única causa estructural, el periodista alude a una economía «asediada hasta la asfixia por la mayor potencia global», en referencia al embargo estadounidense, sin mencionar seis décadas de gestión económica del régimen.

El Banco Metropolitano compartió el artículo en su página oficial de Facebook, lo que desató una avalancha de críticas de ciudadanos que rechazaron el enfoque del texto.

«Nadie acumula grandes cantidades de CUP porque es una moneda muy débil, con una devaluación muy alta. El gobierno cubano y su sistema bancario y financiero son los máximos responsables de todos los problemas que hay, no solo de la escasez de efectivo», escribió un usuario en la página del Banco Metropolitano.

Otro comentario describió la contradicción cotidiana que viven las familias cubanas: «Dinero en tarjeta y refrigerador vacío. ¿Quién le explica a un niño que hay dinero en la tarjeta y no puede comer pan porque a la panadería no entró y los revendedores y los trabajadores por cuenta propia no aceptan transferencia? Pues allá vamos a sacar efectivo con el particular al 20-25-30%».

Un tercer comentario apuntó directamente al Estado como cómplice del mercado negro: «Nuestro gobierno potencia muchísimo la venta por la izquierda de cuánta cosa el cubano necesita. El mercado negro vive del cubano con la ayuda del propio estado».

Los cubanos también cuestionaron la propaganda en torno a los nuevos billetes de alta denominación: «¿Dónde están los billetes de dos mil y cinco mil pesos? Realmente solo se vieron cuando les dieron propaganda», escribió otro usuario, en referencia a los billetes emitidos por el Banco Central en marzo y abril de este año, cuya distribución ha sido mínima.

El contexto desmiente el enfoque del artículo oficialista: el dólar se cotiza en el mercado informal a más de 650 CUP, mientras la tasa oficial permanece en torno a los 590 CUP; más del 50% de los cajeros automáticos de La Habana están fuera de servicio; el Banco Metropolitano redujo el límite de retiro de 5,000 a 3,000 pesos por operación en junio; y el propio gobierno admitió no tener efectivo para pagar pensiones a 111,000 jubilados habaneros.

Esta no es la primera vez que el Banco Metropolitano externaliza la culpa de la crisis monetaria. En mayo de 2024, la institución acusó al medio independiente El Toque de provocar «inflación inducida» por publicar la tasa de cambio del mercado informal.

La bancarización obligatoria impuesta en agosto de 2023 se considera hoy un fracaso estructural, con apenas el 3,77% de las transacciones en Cuba realizadas de forma digital, según datos de julio de 2026.

«A ustedes debería darles pena este trabajo periodístico. Ustedes no han hecho nada o han hecho bien poco para que esto se acabe de resolver», resumió un cubano en la página del banco, con una frase que condensa el hartazgo de quienes ven cómo el régimen y sus voceros siguen buscando culpables en cualquier dirección menos en el espejo.