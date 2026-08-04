Cuba cerró la décima jornada en el tercer lugar del medallero de Santo Domingo 2026

Cuba concluyó el lunes la décima jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe con 31 oros, 26 platas y 35 bronces, para un total de 92 medallas que la mantienen en el tercer lugar del medallero oficial de Santo Domingo 2026.

México sigue al frente con 119 oros y 268 preseas en total, seguido de Colombia con 59 oros y 174 medallas. Cuba supera a Venezuela (22 oros, 123 medallas) y a Puerto Rico (18 oros, 72 medallas), que ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente.

La jornada dejó uno de los resultados más celebrados para la delegación cubana: el oro en hockey sobre césped femenino, conseguido al vencer a México 2-0 en penales tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

La actuación del equipo femenino de hockey a lo largo del torneo fue dominante: anotó 29 goles y recibió apenas uno en toda la competencia, una cifra que refleja la solidez defensiva y ofensiva del conjunto.

En béisbol, Cuba también tiene motivos para el optimismo. La selección, dirigida por Germán Mesa, avanzó invicta a la súper ronda tras ganar sus tres compromisos de la fase preliminar: venció a Curazao 4-1, a Puerto Rico 4-0 y a República Dominicana 9-6.

La súper ronda está programada del cuatro al seis de agosto, con las finales el siete del mismo mes.

Cuba llegó a Santo Domingo con una delegación de 504 deportistas distribuidos en 42 disciplinas, la más numerosa de su historia reciente. La abanderada fue Leyanis Pérez, tricampeona mundial de triple salto. El objetivo declarado antes del inicio de los juegos era terminar entre los tres primeros y rondar los 68 oros, una meta que la delegación ya superó al cierre de esta décima jornada.

El resultado actual contrasta con la edición anterior. En San Salvador 2023, Cuba terminó tercera con 74 oros y 196 medallas totales, lo que representó la primera vez en la historia que la isla quedó fuera de los dos primeros puestos del medallero. En Santo Domingo 2026 repite esa posición, aunque con un ritmo de cosecha de oros que supera las expectativas iniciales.

Históricamente, Cuba es la nación con más medallas de oro acumuladas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con 1,919 oros y 3,730 preseas en total, una marca que ninguna otra delegación ha logrado igualar.