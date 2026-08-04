Cuba cerró la décima jornada en el tercer lugar del medallero de Santo Domingo 2026

Cuba concluyó el lunes la décima jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe con 31 oros, 26 platas y 35 bronces, para un total de 92 medallas que la mantienen en el tercer lugar del medallero oficial de Santo Domingo 2026.
México sigue al frente con 119 oros y 268 preseas en total, seguido de Colombia con 59 oros y 174 medallas. Cuba supera a Venezuela (22 oros, 123 medallas) y a Puerto Rico (18 oros, 72 medallas), que ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente.
La jornada dejó uno de los resultados más celebrados para la delegación cubana: el oro en hockey sobre césped femenino, conseguido al vencer a México 2-0 en penales tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario.
La actuación del equipo femenino de hockey a lo largo del torneo fue dominante: anotó 29 goles y recibió apenas uno en toda la competencia, una cifra que refleja la solidez defensiva y ofensiva del conjunto.
En béisbol, Cuba también tiene motivos para el optimismo. La selección, dirigida por Germán Mesa, avanzó invicta a la súper ronda tras ganar sus tres compromisos de la fase preliminar: venció a Curazao 4-1, a Puerto Rico 4-0 y a República Dominicana 9-6.
La súper ronda está programada del cuatro al seis de agosto, con las finales el siete del mismo mes.
Cuba llegó a Santo Domingo con una delegación de 504 deportistas distribuidos en 42 disciplinas, la más numerosa de su historia reciente. La abanderada fue Leyanis Pérez, tricampeona mundial de triple salto. El objetivo declarado antes del inicio de los juegos era terminar entre los tres primeros y rondar los 68 oros, una meta que la delegación ya superó al cierre de esta décima jornada.
El resultado actual contrasta con la edición anterior. En San Salvador 2023, Cuba terminó tercera con 74 oros y 196 medallas totales, lo que representó la primera vez en la historia que la isla quedó fuera de los dos primeros puestos del medallero. En Santo Domingo 2026 repite esa posición, aunque con un ritmo de cosecha de oros que supera las expectativas iniciales.
Históricamente, Cuba es la nación con más medallas de oro acumuladas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con 1,919 oros y 3,730 preseas en total, una marca que ninguna otra delegación ha logrado igualar.
Preguntas frecuentes sobre el rendimiento de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
CiberCuba te lo explica:
¿En qué posición se encuentra Cuba en el medallero de Santo Domingo 2026?
Cuba se encuentra en el tercer lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con un total de 31 medallas de oro, 26 de plata y 35 de bronce, sumando 92 preseas en total. Este resultado refleja el esfuerzo de una delegación compuesta por 504 deportistas que compiten en 42 disciplinas.
Publicidad
¿Cuáles han sido los logros más destacados de Cuba en estos juegos?
Entre los logros más destacados se encuentra la victoria del equipo femenino de hockey sobre césped, que se coronó campeona al vencer a México en penales. Además, el equipo de béisbol avanzó invicto a la súper ronda, mostrando un rendimiento prometedor. En lucha libre, las cubanas lograron un desempeño histórico al conquistar cuatro oros en una sola jornada.
Publicidad
¿Cómo se compara el desempeño actual de Cuba con el de ediciones anteriores de los Juegos Centroamericanos y del Caribe?
En la edición pasada, San Salvador 2023, Cuba también terminó en el tercer lugar del medallero, con 74 medallas de oro y un total de 196 preseas. Aunque en Santo Domingo 2026 la delegación cubana no ha alcanzado su objetivo inicial de 68 oros, ha superado las expectativas en términos de la calidad de algunas de sus victorias, especialmente en deportes como el hockey sobre césped y el béisbol.
Publicidad
¿Qué desafíos enfrenta Cuba en su búsqueda por mejorar su posición en el medallero?
Cuba enfrenta varios desafíos, incluyendo la deserción de atletas, como ocurrió con el equipo de canotaje, y la ausencia de figuras clave debido a lesiones. El contexto económico y político también influye en la preparación de los deportistas, quienes entrenan bajo circunstancias adversas. A pesar de estas dificultades, la delegación cubana mantiene su objetivo de consolidarse entre las tres mejores del evento.
Publicidad
Vídeos relacionados:
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.