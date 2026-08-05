Cuba pierde el invicto en el béisbol de Santo Domingo 2026

La selección cubana de béisbol sufrió este martes su primera derrota en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al caer 2-6 ante Panamá en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, según reportó la Agencia Cubana de Noticias.
El equipo dirigido por Germán Mesa llegaba invicto a la superronda tras barrer la fase de grupos con victorias ante Curazao, Puerto Rico y República Dominicana. Con el tropiezo, Cuba queda con marca de 2-1 en esta fase, mientras Panamá se consolida como el mejor equipo del certamen con récord perfecto de 3-0.
El partido quedó definido en el primer capítulo, cuando los panameños anotaron las seis carreras que resultarían decisivas. El abridor cubano Fher Cejas fue retirado del montículo sin retirar a un solo bateador, tras recibir un grand slam de Erasmo Caballero con las bases llenas en lo que fue su debut con la selección nacional.
El relevo Andy Vargas tampoco pudo contener el daño en esa misma entrada: permitió un doble y sencillos de Abraham Rodríguez y Héctor Rayo que completaron el paquete de seis anotaciones panameñas.
Vargas se recompuso a partir del segundo inning y, junto a Geonel Gutiérrez —quien lanzó dos entradas y dos tercios sin permitir imparables— y Yunier Batista, cerraron el ataque rival por el resto del juego. Sin embargo, Cuba no pudo remontar el marcador y dejó a varios corredores en circulación a lo largo del desafío.
Las únicas anotaciones cubanas llegaron por vías distintas: una carrera producto de un balk con bases llenas cometido por el panameño Davis Romero, y un cuadrangular de Yulieski Remón a la hora de recoger los bates. Por Panamá, Harold Araúz trabajó cuatro episodios y Romero se acreditó la victoria.
El más destacado con el madero por el lado cubano fue el segunda base Luis Vicente Mateo, quien conectó cuatro hits —incluyendo un doble— en igual cantidad de turnos al bate.
La derrota complica las aspiraciones cubanas de romper una sequía de 12 años sin oro en béisbol en estos juegos, vigente desde Veracruz 2014. En las dos ediciones siguientes, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, Cuba tuvo que conformarse con la plata.
La tabla de la superronda al cierre de este martes ubica a Panamá en lo más alto con marca de 3-0, seguida de Cuba y Puerto Rico con 2-1, Nicaragua con 1-1, República Dominicana con 0-2 y Colombia con 0-3. El próximo rival de la selección cubana de béisbol será precisamente Colombia, este miércoles 5 de agosto, en un partido que Cuba no puede permitirse perder si quiere mantener vivas sus opciones de medalla de oro.
Preguntas frecuentes sobre la actuación de Cuba en el béisbol de Santo Domingo 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo afectó la derrota de Cuba ante Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?
La derrota de Cuba ante Panamá complicó sus aspiraciones de obtener el oro en béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El equipo cubano, que había llegado invicto a la superronda, ahora tiene un récord de 2-1, lo que lo sitúa detrás de Panamá, que lidera con un récord perfecto de 3-0. Esta derrota aumenta la presión sobre Cuba para ganar sus próximos partidos y mantener vivas sus opciones de medalla de oro.
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¿Cuál fue el desempeño de los lanzadores cubanos contra Panamá?
El abridor cubano Fher Cejas tuvo una actuación desafortunada, ya que fue retirado sin sacar un out tras recibir un grand slam. El relevo cubano tampoco logró contener a Panamá en la primera entrada, permitiendo seis carreras decisivas. Sin embargo, los lanzadores Andy Vargas y Geonel Gutiérrez lograron estabilizar el juego a partir del segundo inning, permitiendo que solo esas seis carreras afectaran el marcador final.
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¿Cómo se destacan los jugadores individuales en el equipo cubano de béisbol?
Luis Vicente Mateo fue el jugador más destacado en el partido contra Panamá, conectando cuatro hits en igual cantidad de turnos al bate. El segunda base cubano mostró un excelente desempeño ofensivo, siendo una pieza clave en el intento de remontada del equipo. Además, Yulieski Remón aportó con un cuadrangular, aunque no fue suficiente para cambiar el resultado del partido.
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¿Qué significa esta derrota para el legado del béisbol cubano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?
La derrota acentúa la sequía de 12 años sin que Cuba gane el oro en béisbol en estos juegos, desde su último título en Veracruz 2014. A pesar de ser históricamente la selección más ganadora del béisbol centroamericano, el equipo cubano enfrenta el desafío de revertir esta tendencia en Santo Domingo 2026 para honrar su legado y recuperar su posición dominante.
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