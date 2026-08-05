Cuba pierde el invicto en el béisbol de Santo Domingo 2026

La selección cubana de béisbol sufrió este martes su primera derrota en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al caer 2-6 ante Panamá en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, según reportó la Agencia Cubana de Noticias.

El equipo dirigido por Germán Mesa llegaba invicto a la superronda tras barrer la fase de grupos con victorias ante Curazao, Puerto Rico y República Dominicana. Con el tropiezo, Cuba queda con marca de 2-1 en esta fase, mientras Panamá se consolida como el mejor equipo del certamen con récord perfecto de 3-0.

El partido quedó definido en el primer capítulo, cuando los panameños anotaron las seis carreras que resultarían decisivas. El abridor cubano Fher Cejas fue retirado del montículo sin retirar a un solo bateador, tras recibir un grand slam de Erasmo Caballero con las bases llenas en lo que fue su debut con la selección nacional.

El relevo Andy Vargas tampoco pudo contener el daño en esa misma entrada: permitió un doble y sencillos de Abraham Rodríguez y Héctor Rayo que completaron el paquete de seis anotaciones panameñas.

Vargas se recompuso a partir del segundo inning y, junto a Geonel Gutiérrez —quien lanzó dos entradas y dos tercios sin permitir imparables— y Yunier Batista, cerraron el ataque rival por el resto del juego. Sin embargo, Cuba no pudo remontar el marcador y dejó a varios corredores en circulación a lo largo del desafío.

Las únicas anotaciones cubanas llegaron por vías distintas: una carrera producto de un balk con bases llenas cometido por el panameño Davis Romero, y un cuadrangular de Yulieski Remón a la hora de recoger los bates. Por Panamá, Harold Araúz trabajó cuatro episodios y Romero se acreditó la victoria.

El más destacado con el madero por el lado cubano fue el segunda base Luis Vicente Mateo, quien conectó cuatro hits —incluyendo un doble— en igual cantidad de turnos al bate.

La derrota complica las aspiraciones cubanas de romper una sequía de 12 años sin oro en béisbol en estos juegos, vigente desde Veracruz 2014. En las dos ediciones siguientes, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, Cuba tuvo que conformarse con la plata.

La tabla de la superronda al cierre de este martes ubica a Panamá en lo más alto con marca de 3-0, seguida de Cuba y Puerto Rico con 2-1, Nicaragua con 1-1, República Dominicana con 0-2 y Colombia con 0-3. El próximo rival de la selección cubana de béisbol será precisamente Colombia, este miércoles 5 de agosto, en un partido que Cuba no puede permitirse perder si quiere mantener vivas sus opciones de medalla de oro.