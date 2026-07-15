Estados Unidos ofrece recompensa de 10 millones de dólares por tres hackers rusos

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que permita localizar a tres ciudadanos rusos acusados de operar infraestructura tecnológica utilizada para lanzar ataques de ransomware y otras actividades cibernéticas maliciosas contra infraestructura crítica de Estados Unidos.

Los acusados son Alexander Alexandrovich Volosovik (43 años, conocido por el alias «Yalishanda»), Kirill Andreevich Zatolokin (34 años) y Yulia Vladimirovna Pankova (29 años), los tres oriundos de San Petersburgo, Rusia.

Las autoridades estadounidenses desclasificaron los cargos penales presentados por la Fiscalía del Distrito Norte de Ohio, que acusa a los tres de conspiración para cometer fraude informático, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para lavar dinero.

Según la declaración del gobierno estadounidense, los tres «ayudaron a facilitar actividades cibernéticas criminales contra infraestructura crítica de EE.UU. que afectó a víctimas en 21 estados y en varios países, con pérdidas que ascienden a decenas de millones de dólares».

El dossier del Departamento de Justicia precisa que las pérdidas superan los 62 millones de dólares y que entre las víctimas figuran bancos, escuelas, entidades gubernamentales, hospitales y empresas de medios de comunicación a lo largo del territorio estadounidense.

Volosovik y Pankova son señalados como propietarios y directivos de las empresas Media Land LLC y ML.Cloud LLC, respectivamente, ambas con sede en San Petersburgo.

Estas compañías ofrecían servicios de alojamiento denominados «a prueba de balas» —infraestructura diseñada específicamente para resistir la detección y los intentos de desmantelamiento por parte de las fuerzas del orden, mediante el uso de empresas fantasma, registros anónimos de dominios y técnicas de rotación rápida de direcciones IP.

Dicha infraestructura fue aprovechada por grupos de ransomware como LockBit, BlackSuit y Play para ejecutar sus ataques.

Volosovik, en particular, mantuvo contacto directo con Dmitry Khoroshev, alias «Lockbitsupp», el administrador sancionado del grupo LockBit, considerado uno de los más dañinos del mundo en los últimos años.

La acusación formal contra Volosovik, Zatolokin y Pankova marca el paso de las sanciones administrativas a la persecución penal directa, con la recompensa de 10 millones como herramienta de presión para obtener información sobre el paradero de los tres rusos.

Además, la recompensa se ofrece bajo el programa Rewards for Justice del Departamento de Estado, que acepta información por canales cifrados, incluyendo una dirección en la red Tor, y contempla el pago en criptomoneda.

Este anuncio se produce en el marco de una presión sostenida de Washington contra redes de cibercrimen vinculadas a Rusia. En abril de este año, el FBI ejecutó la Operación Masquerade, que desmanteló una red de espionaje del GRU ruso en más de 23 estados del país.

La desclasificación de los cargos penales representa una escalada respecto a las medidas ya adoptadas: en noviembre de 2025, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia impusieron sanciones coordinadas contra los tres individuos y sus empresas, que incluyeron congelación de activos, prohibiciones de viaje y penalidades financieras.