Irán arresta al expresidente Mahmoud Ahmadinejad tras revelarse su colaboración secreta con el Mossad de Israel

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El expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad se encuentra bajo arresto domiciliario luego de que las autoridades iraníes descubrieran sus contactos secretos con Israel y el Mossad,

Según una investigación exclusiva del New York Times publicada este lunes, el conocido como 'El hombre de las mil balas' —por su supuesta participación en ejecuciones de presos políticos—, se encontraría bajo custodia del ala de inteligencia de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC).

La revelación se produce en medio de un conflicto armado activo entre Estados Unidos e Israel e Irán, con negociaciones frágiles y tensiones máximas tras la suspensión del alto el fuego el 8 de julio.

Según la investigación, firmada por cuatro periodistas del Times que citan a funcionarios estadounidenses e iraníes bajo condición de anonimato, Israel ejecutó durante años una operación encubierta para reclutar a Ahmadinejad como activo de inteligencia con un objetivo final: instalarlo como nuevo líder de Irán tras el derrocamiento del régimen.

Uno de los episodios más llamativos de esa operación ocurrió a principios de 2024, cuando un alto funcionario del gobierno húngaro pidió al rector de la Universidad Ludovika de Servicio Público en Budapest, Gergely Deli, que invitara al exmandatario a una conferencia sobre cambio climático que serviría de fachada para reuniones secretas con inteligencia israelí.

«Tienes dos enemigos, y si esos enemigos quieren hablar entre sí, lo mejor que puedes hacer es ayudarlos a que hablen», declaró Deli al Times, explicando por qué aceptó el papel a pesar del riesgo para su reputación.

El entonces director del Mossad (servicio de inteligencia de Israel), David Barnea, viajó personalmente a Budapest en 2024 para reunirse con Ahmadinejad, según exfuncionarios estadounidenses. Poco después, el Mossad notificó a la CIA que había establecido contacto con el exmandatario.

En los años siguientes, Israel pagó secretamente dinero a Ahmadinejad para gastos de vivienda y viajes, y sus operativos se reunieron con él en varias ocasiones en el extranjero, incluido un segundo viaje a Budapest en junio de 2025, días antes del inicio de la guerra. Sus guardaespaldas del IRGC reportaron que en al menos dos ocasiones se escabulló de su escolta para mantener reuniones prolongadas.

El plan culminó el 28 de febrero de 2026, primer día de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, cuando un ataque aéreo israelí golpeó el complejo de Ahmadinejad en Teherán, destruyendo el edificio de sus guardaespaldas y su vehículo blindado. Según cuatro altos funcionarios iraníes, un Peugeot negro conducido por operativos del Mossad lo recogió entre el caos y lo trasladó a una casa de seguridad secreta dentro del país.

Sin embargo, el plan fracasó. Ahmadinejad quedó disgustado con la operación y desilusionado con la propuesta israelí de devolverlo al poder. Abandonó la casa de seguridad en circunstancias que aún no están claras.

No volvió a aparecer en público hasta el lunes 7 de julio, cuando se presentó brevemente en el funeral del ayatolá Alí Jamenei, visiblemente custodiado, con la cabeza agachada y flanqueado por lo que parecían ser guardias de seguridad. Los otros dos expresidentes vivos, Hassan Rouhani y Mohammad Jatami, no fueron invitados a las ceremonias.

Según un exasesor suyo, Abdolreza Davari, la motivación de Ahmadinejad no era económica: «Tiene dinero; tiene una amplia red económica. Lo haría por poder. Quiere estar al frente del poder».

Allegados al exmandatario aseguraron al Times que este había confiado a su círculo íntimo que, de regresar al poder, Irán reconocería a Israel y normalizaría relaciones en el marco de los Acuerdos de Abraham impulsados por el presidente Donald Trump.

Tamir Hayman, exjefe de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, confirmó en mayo ante el programa televisivo «Firing Line» de PBS que el plan de cambio de régimen implicaba «una secuencia de operaciones especiales, muy, muy únicas, que debían ocurrir. Y Ahmadinejad era parte de esa secuencia».

El Mossad no respondió a las solicitudes de comentario del Times, y el portavoz de Ahmadinejad, Ali Akbar Javanfekr, también declinó pronunciarse. Irán tampoco ha confirmado oficialmente el arresto domiciliario, por lo que su situación exacta sigue sin verificación independiente.