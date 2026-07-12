Embajador de EE.UU. advierte sobre China y Rusia en Cuba: «Esta administración no lo tolerará»

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El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó este domingo que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense debido a la presencia de instalaciones de inteligencia chinas y rusas en la isla, y aseguró que la administración de Donald Trump no tolerará esa situación.

«Todavía hay múltiples sitios chinos recopilando información alrededor de nuestras bases militares en Cuba. Tanto chinos como rusos: el régimen cubano no es solo una amenaza para su propio pueblo, es una amenaza para la seguridad nacional. Esta administración no lo va a tolerar por más tiempo», declaró Waltz en un fragmento de entrevista a Fox News difundido en la red social X.

Las declaraciones se producen en una semana marcada por el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 y por un nuevo intercambio de acusaciones entre Washington y La Habana.

El pasado lunes, durante una sesión de la Asamblea General de la ONU, Waltz protagonizó un tenso enfrentamiento con el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, a quien acusó de representar a un régimen «ilegítimo y brutal» mientras exhibía fotografías de presos políticos cubanos.

Cuando Rodríguez lo calificó de «mentiroso», el diplomático estadounidense respondió: «Esto no es La Habana. Estos son los Estados Unidos de América, la ONU, y no vamos a callarnos».

En la misma sesión, Estados Unidos volvió a exigir ante Naciones Unidas la liberación de los presos políticos cubanos y defendió el derecho del pueblo de la isla a vivir en libertad.

La preocupación por las bases de inteligencia

La advertencia de Waltz se produce en medio de una creciente preocupación de Washington por la actividad de China y Rusia en territorio cubano.

Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) sostiene que en Cuba operan al menos 12 instalaciones de inteligencia de señales vinculadas a China. Entre las principales se encuentran las de Bejucal, El Wajay, Calabazar y El Salao, esta última ubicada a unos 70 millas de la Base Naval de Guantánamo.

En junio, nuevas imágenes satelitales revelaron actividad reciente en la instalación de Bejucal, incluida la finalización de una gran antena de interceptación, lo que volvió a despertar inquietud entre autoridades estadounidenses.

Rusia también mantiene una importante infraestructura de inteligencia en la isla, considerada por analistas como una de sus principales plataformas de recopilación de información fuera de su territorio. Además, opera dos estaciones del sistema de navegación satelital GLONASS.

La cooperación militar entre Moscú y La Habana volvió a llamar la atención en junio de 2026, cuando una flotilla naval rusa, integrada entre otros buques por el submarino de propulsión nuclear Kazan, realizó una visita al puerto de La Habana. Tras ese despliegue, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos por permitir el uso de sus puertos por embarcaciones militares rusas.

Informes de inteligencia divulgados entre 2025 y 2026 señalan además que China y Rusia han incrementado significativamente su presencia de personal de inteligencia en Cuba desde 2023.

En junio, el secretario de Estado Marco Rubio defendió ante el Senado la permanencia de Cuba en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo, argumentando, entre otras razones, la presencia de infraestructura de inteligencia extranjera en la isla y el respaldo del régimen a organizaciones armadas como el ELN y las FARC.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, su administración ha endurecido la política hacia La Habana. El 20 de enero de 2025 reincorporó a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y, desde entonces, ha impuesto más de 240 nuevas sanciones, entre ellas una orden ejecutiva firmada en mayo de 2026 que restringe la entrada a Estados Unidos de funcionarios del régimen y de sus familiares adultos.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel ha rechazado las acusaciones sobre la existencia de bases chinas en Cuba y las ha calificado como parte de una «campaña de intimidación». Sin embargo, las declaraciones de Waltz muestran que la presencia de infraestructura de inteligencia china y rusa en la isla sigue ocupando un lugar central en las preocupaciones de seguridad nacional de Washington.