Donar sangre por Fidel Castro: nuevo «acto revolucionario» y de culto a la personalidad en un barrio de Holguín

Cuba celebra al «donante 100» de un barrio en homenaje al cumpleaños de Fidel Castro

Vídeos relacionados:

Un barrio aledaño al Aeropuerto Militar de Holguín alcanzó la meta de 100 donaciones de sangre organizadas como «compromiso con Fidel», según reportó el periódico oficialista holguinero Ahora, en una iniciativa que el régimen cubano enmarca dentro del vasto programa propagandístico por el centenario del nacimiento del dictador.

La campaña fue impulsada en la circunscripción 212 de la Zona 144 bajo la conducción del delegado del Poder Popular Jorge Neyra Feria, y el donante número 100 fue Osmany Rodríguez Rojas, cuya participación fue destacada por el medio estatal como el cumplimiento simbólico del objetivo.

Actores económicos del área aportaron viandas entregadas gratuitamente a cada donante, además de donativos para niños con problemas de salud, lo cual –en medio de la aguda crisis que padece la población– parece el verdadera incentivo, más que el homenaje al dictador.

Diana Ricardo Oliver, coordinadora de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) a nivel provincial, calificó la acción de altruista y llamó a que otros la repliquen.

«Este gesto altruista sería bueno que otros lo imiten, más en los momentos actuales que vive el país», declaró, en una frase que constituye una inusual admisión pública de la crisis en un medio oficialista, pues en la actualidad los hospitales del país sufren de una escasez aguda de sangre.

La campaña no fue espontánea ni breve. El mismo periodista que firmó la nota, Elder Leyva, había publicado semanas antes otro artículo titulado «Siete donaciones para cumplir la meta en barrio holguinero», lo que revela que la movilización llevaba tiempo en marcha antes de alcanzar el número fijado.

El evento se inscribe en el «Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz», proclamado por el régimen para 2026 a propuesta de Miguel Díaz-Canel y aprobado por unanimidad en el parlamento cubano el 20 de diciembre de 2025.

Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Birán, municipio de Cueto, provincia de Holguín, lo que convierte a esa provincia en epicentro simbólico de las celebraciones.

El programa conmemorativo incluye coloquios internacionales, exposiciones artísticas, campañas universitarias como «Aquí me hago fidelista» en universidades holguineras y actos en barrios y centros de trabajo.

Un exescolta de Castro caminó más de 1,500 km por toda Cuba en honor al centenario, llegando a La Habana en mayo.

La paradoja es evidente: en diciembre de 2016, Cuba aprobó una ley que prohíbe usar el nombre e imagen de Castro para designar instituciones, plazas o erigir monumentos, en cumplimiento de la voluntad expresa del propio dictador de evitar el culto a la personalidad.

El régimen ha ignorado sistemáticamente ese espíritu, intensificando la exaltación de su figura como recurso ideológico para legitimar al gobierno de Díaz-Canel ante la grave crisis económica, energética y social que atraviesa la isla.

El acto central del centenario está previsto para el 13 de agosto de 2026 en Birán, lugar de nacimiento de Castro, mientras que el I Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro» se celebrará del 10 al 13 de agosto en el Palacio de Convenciones de La Habana.