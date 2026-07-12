Mundial 2026: Un doblete de Bellingham hunde a Noruega y mete a Inglaterra en semifinales

Vídeos relacionados:

Jude Bellingham firmó un doblete decisivo para que Inglaterra derrotara a Noruega por 2-1 este sábado en los cuartos de final del Mundial 2026, disputados en el Hard Rock Stadium de Miami, y clasificara a las semifinales del torneo.

El partido arrancó con los noruegos tomando ventaja: Andreas Schjelderup abrió el marcador en el minuto 36 con un remate limpio que sorprendió a la defensa inglesa.

Bellingham respondió casi de inmediato. En el minuto 45, justo antes del descanso, el centrocampista inglés empató el partido y cambió el rumbo del encuentro.

Al inicio de la segunda mitad, el seleccionador inglés movió el banquillo con dos cambios simultáneos: entraron Bukayo Saka y Eberechi Eze en lugar de Madueke y Rice, respectivamente.

Noruega creyó haber recuperado la delantera en el minuto 55, cuando T. Heggem anotó, pero el VAR anuló el tanto por falta, privando a los escandinavos de lo que habría sido el 2-1.

El partido se mantuvo igualado durante los minutos siguientes, con ambos equipos buscando el gol definitivo. Erling Haaland, que llegaba al encuentro como uno de los máximos goleadores del torneo con siete tantos, no logró marcar y fue sustituido en el minuto 106 sin haber encontrado portería.

Fue Bellingham quien resolvió el duelo en el minuto 93, con el marcador aún empatado, para anotar el 2-1 definitivo que hundió a Noruega y desató la celebración inglesa.

Las estadísticas reflejaron un duelo muy equilibrado: posesión del 48% para Noruega frente al 52% de Inglaterra, y tiros casi idénticos (13 contra 14). La diferencia más clara estuvo en los disparos a puerta: ocho de Inglaterra por solo cuatro de Noruega, lo que evidenció la mayor eficacia de los ingleses en las ocasiones más claras.

Noruega, que llegó a estos cuartos tras eliminar a Brasil 2-1 en octavos con un doblete de Haaland, alcanzó por primera vez en su historia mundialista esta ronda. El equipo nórdico regresó al torneo tras 28 años de ausencia desde Francia 1998, lo que convierte su participación en un hito histórico para el fútbol escandinavo, pese a la eliminación.

Inglaterra, por su parte, venía de superar a México 3-2 en octavos jugando con diez hombres durante más de treinta minutos, en otro partido en el que Bellingham también fue protagonista.

Con el pase a semifinales sellado, Inglaterra esperará conocer a su rival: el ganador del cruce entre Argentina y Suiza, disputado también este sábado en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La semifinal está programada para el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.