Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de «reinstaurar la persecución y la represión política» en Estados Unidos

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla arremetió este miércoles contra el secretario de Estado Marco Rubio, acusándolo de querer «reinstaurar la persecución y la represión política» contra quienes se oponen a la administración Trump.

El mensaje del ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano fue una reacción directa a la reunión ministerial que Rubio convocó para el 16 de julio, en Washington, a la que asistirán representantes de más de 60 países para abordar el «resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda».

«La nueva reunión convocada por el Secretario de Estado de EE.UU. busca reinstaurar la persecución y la represión política a quienes denuncian, disienten y luchan contra las medidas neoliberales, imperialistas, fascistas y de extrema derecha que promueve el gobierno estadounidense», escribió Rodríguez Parrilla en X.

El canciller del régimen añadió: «No importan los medios para lograrlo ni las víctimas ni el doble rasero. Sólo basta una nueva mentira, de quien tiene récord en crearlas, y una buena maquinaria propagandística que ya controlan».

La cumbre convocada por Rubio reúne a naciones de América Latina, Europa y Asia, incluyendo India, Indonesia y Singapur. Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron excluidas del encuentro.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, describió la razón que motiva la reunión como «una vieja amenaza que resurge con fuertes vínculos transnacionales y nuevas convergencias».

La declaración de Rodríguez se produce en medio de una escalada sostenida de tensiones entre La Habana y Washington.

El martes, el Departamento de Estado anunció la próxima publicación de un informe que documenta los presuntos vínculos del régimen cubano con organizaciones de izquierda radical en Estados Unidos, con foco en Code Pink y el Foro del Pueblo.

El documento afirma que «durante casi siete décadas, el régimen cubano ha desempeñado un papel indispensable en prácticamente todas las insurgencias, revoluciones y movimientos militantes de extrema izquierda más importantes del hemisferio occidental y de otras regiones».

El 13 de julio, Washington impuso nuevas sanciones entidades cubanas, entre ellas las Brigadas de Respuesta Rápida y las Milicias de Tropas Territoriales, bajo la Orden Ejecutiva 14404. Rodríguez calificó esas medidas de «criminales y genocidas».

El Departamento de Justicia mantiene además bajo investigación a 145 organizaciones pro-Cuba en Estados Unidos por posibles violaciones de la Ley FARA, con ingresos conjuntos de alrededor de 1,000 millones de dólares anuales.

Rubio, quien en junio calificó a Cuba de «capital mundial del terrorismo de izquierda radical», ha liderado desde el inicio de la segunda administración Trump una ofensiva diplomática y de sanciones contra el régimen de La Habana.