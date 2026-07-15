Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de «reinstaurar la persecución y la represión política» en Estados Unidos

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla arremetió este miércoles contra el secretario de Estado Marco Rubio, acusándolo de querer «reinstaurar la persecución y la represión política» contra quienes se oponen a la administración Trump.
El mensaje del ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano fue una reacción directa a la reunión ministerial que Rubio convocó para el 16 de julio, en Washington, a la que asistirán representantes de más de 60 países para abordar el «resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda».
«La nueva reunión convocada por el Secretario de Estado de EE.UU. busca reinstaurar la persecución y la represión política a quienes denuncian, disienten y luchan contra las medidas neoliberales, imperialistas, fascistas y de extrema derecha que promueve el gobierno estadounidense», escribió Rodríguez Parrilla en X.
El canciller del régimen añadió: «No importan los medios para lograrlo ni las víctimas ni el doble rasero. Sólo basta una nueva mentira, de quien tiene récord en crearlas, y una buena maquinaria propagandística que ya controlan».
La cumbre convocada por Rubio reúne a naciones de América Latina, Europa y Asia, incluyendo India, Indonesia y Singapur. Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron excluidas del encuentro.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, describió la razón que motiva la reunión como «una vieja amenaza que resurge con fuertes vínculos transnacionales y nuevas convergencias».
La declaración de Rodríguez se produce en medio de una escalada sostenida de tensiones entre La Habana y Washington.
El martes, el Departamento de Estado anunció la próxima publicación de un informe que documenta los presuntos vínculos del régimen cubano con organizaciones de izquierda radical en Estados Unidos, con foco en Code Pink y el Foro del Pueblo.
El documento afirma que «durante casi siete décadas, el régimen cubano ha desempeñado un papel indispensable en prácticamente todas las insurgencias, revoluciones y movimientos militantes de extrema izquierda más importantes del hemisferio occidental y de otras regiones».
El 13 de julio, Washington impuso nuevas sanciones entidades cubanas, entre ellas las Brigadas de Respuesta Rápida y las Milicias de Tropas Territoriales, bajo la Orden Ejecutiva 14404. Rodríguez calificó esas medidas de «criminales y genocidas».
El Departamento de Justicia mantiene además bajo investigación a 145 organizaciones pro-Cuba en Estados Unidos por posibles violaciones de la Ley FARA, con ingresos conjuntos de alrededor de 1,000 millones de dólares anuales.
Rubio, quien en junio calificó a Cuba de «capital mundial del terrorismo de izquierda radical», ha liderado desde el inicio de la segunda administración Trump una ofensiva diplomática y de sanciones contra el régimen de La Habana.
Preguntas Frecuentes sobre las Tensiones entre Cuba y Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de persecución política?
Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de querer reinstaurar la persecución y la represión política hacia quienes se oponen a las políticas de la administración Trump, en respuesta a una reunión convocada por Rubio para abordar el "resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda".
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¿Cuál es el motivo de la reunión convocada por Marco Rubio con más de 60 países?
La reunión convocada por Marco Rubio en el Departamento de Estado de EE.UU. busca abordar el "resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda". Esta reunión tiene como objetivo debatir sobre amenazas globales relacionadas con el terrorismo de izquierda y ha generado críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
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¿Cómo ha respondido el régimen cubano a las sanciones de Estados Unidos?
El régimen cubano ha calificado las sanciones de EE.UU. como "criminales y genocidas", argumentando que buscan aumentar el sufrimiento del pueblo cubano. Además, el canciller Bruno Rodríguez ha denunciado las medidas como parte de una campaña de agresión política y económica por parte de Washington.
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¿Cuál es la postura de Cuba ante las acusaciones de vínculos con organizaciones radicales?
Cuba niega las acusaciones de EE.UU. sobre vínculos con organizaciones radicales de izquierda. El Departamento de Estado de EE.UU. planea publicar un informe que detalla estos presuntos vínculos, los cuales el gobierno cubano rechaza como parte de una narrativa hostil y acusa a Washington de manipular la opinión pública.
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¿Qué impacto tienen las sanciones de EE.UU. en la economía cubana?
Las sanciones de EE.UU. han agravado la crisis energética en Cuba, provocando apagones prolongados y escasez de combustible. Estas medidas afectan negativamente a la economía cubana, intensificando el malestar social y las dificultades diarias de la población.
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