Bruno Rodríguez califica de "criminal y genocida" el nuevo paquete de sanciones de EEUU contra Cuba

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El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó este lunes las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra entidades estatales cubanas y acusó a la administración del presidente Donald Trump de intensificar su política de presión sobre la isla.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el canciller afirmó que «el gobierno de EEUU continúa reforzando la guerra contra el pueblo de Cuba, sus condiciones de vida y fuentes de sustento».
Rodríguez también calificó las nuevas medidas como una «manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar a toda la población del país».
El mensaje concluyó con la etiqueta #CubaNoEsUnaAmenaza y la frase «El embargo sí», en referencia a la política de sanciones que el Gobierno cubano denuncia desde hace décadas.
La reacción del canciller se produjo pocas horas después de que el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunciaran una nueva ronda de sanciones contra varias entidades cubanas, entre ellas las Brigadas de Respuesta Rápida, las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), el Ministerio de Turismo (MINTUR) y las empresas COREYDAN S.A. y ENETEC S.A., además de otras compañías vinculadas al aparato económico del régimen.
Las declaraciones de Rodríguez mantienen la línea discursiva que ha seguido el Gobierno cubano frente a cada nueva ronda de sanciones impuesta por Washington durante 2026.
Tras las medidas anunciadas el 23 de junio contra cinco entidades vinculadas a GAESA, el canciller calificó la decisión como un «acto de guerra» y arremetió contra el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien describió como «deshonesto y mendaz».
Días después aseguró que «no nos interesa la opinión de los Estados Unidos», y el 7 de julio protagonizó un intercambio durante una sesión de Naciones Unidas convocada por Cuba para denunciar la política estadounidense.
Las nuevas sanciones llegan apenas dos días después del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, fecha en la que el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró el respaldo de Washington al pueblo cubano y advirtió que la administración Trump mantendrá la presión sobre el régimen. Ese mismo día, el Senado estadounidense impulsó una resolución con ocho exigencias dirigidas al Gobierno de La Habana.
Desde comienzos de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 medidas restrictivas contra el régimen cubano como parte de su estrategia de máxima presión. Entre ellas figuran sanciones contra GAESA, el MININT, el MINFAR, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Miguel Díaz-Canel, CUPET y otras entidades estatales vinculadas a los sectores de seguridad, defensa, energía y turismo.
El endurecimiento de las sanciones coincide con una profunda crisis económica y energética en la isla. Los persistentes apagones y el deterioro de las condiciones de vida han alimentado el descontento social, mientras organizaciones de derechos humanos sostienen que, cinco años después del 11J, permanecen encarcelados 1,281 presos políticos, de los cuales 338 fueron condenados por participar en aquellas manifestaciones.
Preguntas frecuentes sobre las nuevas sanciones de EE.UU. contra Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué entidades cubanas fueron sancionadas recientemente por Estados Unidos?
Las entidades sancionadas incluyen las Brigadas de Respuesta Rápida, las Milicias de Tropas Territoriales, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, el Ministerio de Turismo, COREYDAN S.A., y ENETEC S.A. Estas sanciones forman parte de una estrategia de máxima presión del gobierno de Donald Trump contra el régimen cubano.
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¿Por qué Estados Unidos impone sanciones al régimen cubano?
Estados Unidos impone sanciones para presionar al régimen cubano con el objetivo de lograr cambios en su comportamiento y estructura política. Estas medidas se presentan como una respuesta a las violaciones de derechos humanos, la represión de manifestantes y el apoyo a regímenes adversarios de EE.UU.
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¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano a las nuevas sanciones de EE.UU.?
El gobierno cubano, a través de su canciller Bruno Rodríguez, ha calificado las sanciones de "criminales y genocidas". Rodríguez sostiene que estas medidas son una agresión directa contra el pueblo cubano y buscan castigar a toda la población del país.
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¿Cómo impactan las sanciones estadounidenses a la economía cubana?
Las sanciones afectan gravemente la economía cubana, exacerbando la crisis energética y limitando el acceso a mercados internacionales. Esto ha provocado apagones prolongados y una contracción económica significativa, además de dificultar las operaciones de empresas estatales y la entrada de combustible al país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.