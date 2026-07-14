EE.UU. publicará informe sobre vínculos del régimen cubano con organizaciones radicales de izquierda en su territorio

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes la próxima publicación de un informe que documenta los presuntos vínculos del régimen cubano con organizaciones de izquierda radical que operan en territorio estadounidense, en un nuevo paso de la administración de Donald Trump para exponer y frenar la influencia de La Habana en el país.

La revelación fue adelantada por Breitbart News, medio que obtuvo extractos exclusivos del documento facilitados por el propio Departamento de Estado.

Según un funcionario de la institución, el informe concluye que «durante casi siete décadas, el régimen cubano ha desempeñado un papel indispensable en prácticamente todas las insurgencias, revoluciones y movimientos militantes de extrema izquierda más importantes del hemisferio occidental y de otras regiones».

Uno de los capítulos se centra en Code Pink, organización fundada en 2002 como un movimiento antibelicista. De acuerdo con el documento, «desde sus inicios, Code Pink ocupó una posición en la izquierda alineada con Cuba», con integrantes que viajaban regularmente a La Habana y respaldaban la campaña internacional para liberar a los cinco espías de la Red Avispa encarcelados en Estados Unidos.

El informe recuerda que la cofundadora de la organización, Medea Benjamin, vivió en Cuba entre 1979 y 1983. Sin embargo, sostiene que el grupo dio un giro más radical en 2017, cuando otra de sus principales dirigentes, Jodie Evans, contrajo matrimonio con el empresario multimillonario Neville Roy Singham, fundador de Thoughtworks y residente en China.

«En los años posteriores al matrimonio —y a una importante inyección de dinero de Singham— Code Pink pasó rápidamente de ser un grupo pacifista de izquierda más convencional a un defensor acérrimo y oficialista de la República Popular China y otros estados extranjeros antiestadounidenses», afirma el documento.

Según el Departamento de Estado, desde 2017 alrededor del 25 % del financiamiento de Code Pink ha provenido de organizaciones vinculadas a Singham. El investigador Peter Schweizer documentó en su libro Blood Money (2024) que el empresario destinó más de 100 millones de dólares a organizaciones que impulsaron movimientos de protesta en Estados Unidos.

El informe también dedica un apartado al Foro del Pueblo y a su dirigente, Manolo de los Santos, quien, según el Departamento de Estado, viaja a Cuba desde al menos 2009 y ha aparecido de forma recurrente en medios oficiales del régimen. El documento añade que esa organización estuvo vinculada al asalto al edificio Hamilton Hall, de la Universidad de Columbia, durante las protestas estudiantiles de abril de 2024.

Parte de una ofensiva más amplia

La publicación del informe se produce en medio de una ofensiva más amplia de la administración Trump contra la influencia del régimen cubano en Estados Unidos.

El pasado 13 de julio, Washington impuso nuevas sanciones contra 10 entidades cubanas, entre ellas las Brigadas de Respuesta Rápida y las Milicias de Tropas Territoriales, por su papel en la represión dentro de la isla.

Además, el Departamento de Justicia mantiene bajo investigación a 145 organizaciones pro-Cuba, cuyos ingresos conjuntos rondan los 1,000 millones de dólares anuales, por posibles violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

La congresista republicana María Elvira Salazar respaldó la iniciativa y aseguró que «la influencia del régimen Castro ha ido mucho más allá de Cuba, y he sido clara al respecto durante años. El pueblo americano merece conocer toda la extensión» de esos vínculos.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio ha definido a Cuba como «la capital mundial del terrorismo de izquierda radical». En ese contexto, a principios de julio las autoridades estadounidenses detuvieron a Carlos Antonio Lloga Domínguez, exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), quien, según el Gobierno, llevaba más de una década operando en territorio estadounidense y actualmente enfrenta un proceso de deportación.