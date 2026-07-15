Subsecretario de Estado: «No toleraremos la amenaza» del régimen de Cuba

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, compareció este miércoles ante el Congreso de Estados Unidos y lanzó una advertencia directa al régimen cubano, afirmando que Washington no seguirá tolerando la amenaza que representa para la seguridad nacional estadounidense.

En su testimonio ante el Congreso, el funcionario vinculó la creciente vulnerabilidad del régimen con el arresto de Nicolás Maduro: «Con el arresto de Maduro, el régimen comunista cubano perdió a su último benefactor. El fin de los subsidios masivos expuso la incompetencia económica del régimen».

Citando al Secretario de Estado Marco Rubio, el subsecretario describió a Cuba como un Estado fallido ubicado a 90 millas de las costas estadounidenses y como «territorio amigable para algunos de nuestros adversarios». Fue enfático al señalar que «el presidente Trump ha dejado claro que no toleraremos esa amenaza por más tiempo».

El funcionario precisó que la orden ejecutiva del presidente Trump está diseñada para golpear al régimen, su aparato de seguridad y su control sobre la economía, y aclaró que la medida «no está dirigida contra el pueblo de Cuba».

Entre los hitos recientes de la presión estadounidense, el subsecretario destacó la acusación formal contra Raúl Castro, desclasificada el 20 de mayo de 2026, por su papel en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, crimen en el que murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal.

Una grabación de audio de junio de ese año capta a Castro, entonces ministro de Defensa, ordenando: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».

El arresto de Maduro, ejecutado el 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas, cortó el suministro de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios de petróleo venezolano subsidiado que sostenían a la isla.

Ese apoyo acumuló un valor estimado de 63,800 millones de dólares entre 1999 y enero de 2026. Sin ese respaldo, Cuba enfrenta una contracción económica proyectada del 7.2% para este año y apagones crónicos que se agravaron desde la captura del dictador venezolano.

El testimonio también recordó que el 11 de julio se cumplió el quinto aniversario de las protestas masivas del 11J en Cuba, con varios cientos de manifestantes pacíficos aún encarcelados. «Continuamos exigiendo que el régimen libere a todos los presos políticos», afirmó el subsecretario.

Raúl Castro, de 95 años, tiene una orden de arresto activa y es considerado fugitivo de la justicia estadounidense. Junto a él fueron acusados cinco militares cubanos; uno de ellos, el teniente coronel retirado Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, fue trasladado a Miami el 9 de junio de 2026.

El subsecretario cerró su intervención con las palabras del secretario Rubio: «El statu quo ya no es sostenible. Cuba debe realizar reformas económicas y políticas inmediatas que le permitan reintegrarse como miembro productivo y responsable del hemisferio occidental».