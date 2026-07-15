Marco Rubio se reúne con vicepresidente electo de Colombia para sellar nueva etapa bilateral

El secretario de Estado Marco Rubio se reunió con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este miércoles en Washington D.C. con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en un encuentro que marca el inicio formal de una nueva relación entre ambos países tras años de tensión bajo el gobierno de Gustavo Petro.

La reunión, confirmada en un comunicado oficial del Departamento de Estado, fue convocada por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella como parte de la misión diplomática denominada «La Patria Milagro».

La delegación colombiana incluyó a los ministros designados de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio, Industria y Turismo, y Hacienda.

Según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Rubio felicitó a la administración entrante y dejó clara la posición de Washington: «La administración Trump quiere ser el socio de elección de Colombia, ofreciendo opciones transparentes y de alto estándar en sectores críticos para la seguridad económica de Estados Unidos y la región».

Rubio también celebró el encuentro en sus redes sociales: «Una buena reunión con el vicepresidente electo para hablar sobre el futuro de la asociación entre Estados Unidos y Colombia. Esperamos trabajar con la administración entrante del presidente electo De la Espriella, para fortalecer la cooperación en seguridad y ampliar los lazos económicos».

Por su parte, Restrepo describió el encuentro como uno de los más importantes de la gira en Washington y detalló los temas abordados: «Reiteramos el interés de Colombia en hacer parte del Escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares, siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional».

El vicepresidente electo también subrayó la dimensión económica del acercamiento: «Exploramos nuevas oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversión y dinamizar el desarrollo económico», y añadió que «fortalecer la alianza con Estados Unidos significa generar más empleo, aumentar los ingresos de los hogares y acelerar la transformación social que Colombia necesita».

El encuentro representa un giro radical respecto a los cuatro años del gobierno Petro, marcados por fricciones constantes con Washington.

La crisis más grave estalló en enero de 2025, cuando Colombia rechazó vuelos militares con colombianos deportados, lo que desató amenazas de aranceles y un cruce de acusaciones entre Petro y Rubio.

Como consecuencia, Colombia fue excluida de la cumbre Escudo de las Américas celebrada en Miami en marzo de 2026.

El panorama cambió con la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta del 21 de junio, cuando obtuvo 12,959,515 votos frente a los 12,708,695 de Iván Cepeda, una diferencia de apenas 250,820 sufragios. Rubio lo felicitó al día siguiente asegurando que «los mejores días de Colombia están por venir».

El nuevo gobierno colombiano ya ha anunciado que no establecerá embajadas en Cuba ni en Nicaragua, cuyos regímenes califica como «dictaduras de largo plazo», y que Colombia se integrará formalmente al Escudo de las Américas el 7 de agosto de 2026, fecha de la toma de posesión de De la Espriella.