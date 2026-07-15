Cruce confirmado: Francia vs. Inglaterra en el tercer puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra disputarán el partido por la medalla de bronce del Mundial 2026 el sábado 18 de julio a las 21:00 UTC (17:00 hora de Cuba) en el Hard Rock Stadium de Miami, según confirma el calendario oficial del torneo.

Ambas selecciones llegaron a este cruce tras caer en semifinales. Francia fue eliminada por España con un contundente 0-2 el 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Inglaterra, por su parte, cayó ante Argentina este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Cómo llegaron

Francia fue la selección más dominante de la fase de grupos: terminó primera del Grupo I con nueve puntos, 10 goles a favor y solo dos en contra (diferencia de +8). Venció a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1). En la fase eliminatoria, los galos superaron a Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0) antes de toparse con España.

Kylian Mbappé fue el gran protagonista del recorrido francés con ocho goles en el torneo, igualando a Messi como máximo goleador del Mundial 2026. En la semifinal ante España no anotó y vio tarjeta amarilla en el minuto 86.

Inglaterra tuvo un torneo de altibajos. Terminó primera del Grupo L con siete puntos (6 goles a favor, 2 en contra), con victorias ante Croacia (4-2) y Panamá (2-0), y empate ante Ghana (0-0). En la fase eliminatoria superó a RD Congo (2-1), a México (3-2 en el Estadio Azteca) y a Noruega en tiempo extra (2-1), gracias a un doblete de Jude Bellingham en los minutos 45 y 93 que clasificó a los ingleses para su primera semifinal mundialista desde 1990.

Jude Bellingham y Harry Kane acumularon seis goles cada uno en el torneo, convirtiéndose en el primer dúo de la historia mundialista en superar esa cifra en el mismo torneo.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones en un Mundial data de Qatar 2022, cuando Francia eliminó a Inglaterra en cuartos de final con un 2-1, con goles de Tchouaméni y Giroud, y un penalti fallado por Kane en el descuento.

El Hard Rock Stadium de Miami ya fue sede del duelo de cuartos de final de Inglaterra ante Noruega, por lo que los ingleses conocen el escenario. El ganador del partido obtendrá la medalla de bronce y el tercer lugar en el palmarés oficial del torneo, mientras que España y Argentina definirán el título el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.