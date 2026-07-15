Vicepresidenta argentina incendia la previa de la semifinal del Mundial con un duro ataque contra Inglaterra

La vicepresidenta argentina Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del Gobierno de Javier Milei en la antesala de la semifinal del Mundial de fútbol 2026 entre Argentina e Inglaterra, al publicar un mensaje en el que calificó a los británicos de "piratas usurpadores" e "invasores" y reivindicó el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Según informó Política Argentina, la también titular del Senado escribió este miércoles en su cuenta de X: «No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más».

Villarruel sostuvo que el encuentro trasciende lo deportivo y lo vinculó con algunos de los mayores símbolos del fútbol y la historia argentina. «Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores», expresó, antes de concluir: «¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!».

Sus declaraciones contrastan con la postura adoptada por el Gobierno argentino en la previa del encuentro. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, respaldó la decisión de la FIFA y de las autoridades estadounidenses de impedir el ingreso al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con banderas, camisetas o cualquier otro elemento que contenga mensajes políticos, incluidos los relacionados con las Islas Malvinas.

«Bandera argentina sí, por supuesto, o inglesa, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación. Se tomó esta decisión para prevenir cualquier situación violenta», explicó la funcionaria.

El pronunciamiento de Villarruel también coincidió con el rechazo del Ejecutivo a una solicitud de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que había pedido suspender la actividad en la administración pública para que los empleados pudieran seguir la semifinal. La vicepresidenta no hizo referencia a esa decisión, aunque su publicación volvió a evidenciar las diferencias que mantiene con la Casa Rosada.

Las tensiones entre Villarruel y Milei se han hecho más visibles en las últimas semanas. En julio ya protagonizaron desacuerdos por la reunión de la vicepresidenta con el embajador chino Wang Wei en el Senado, por el discurso presidencial del 9 de Julio y por las especulaciones en torno a las elecciones de 2027.

El choque entre Argentina e Inglaterra reaviva una de las rivalidades más intensas de la historia de los Mundiales. Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo desde Francia 1998 y el sexto en el historial mundialista.

La carga simbólica del duelo sigue marcada por la Guerra de las Malvinas de 1982 y por el inolvidable partido de México 1986, cuando Diego Maradona condujo la victoria argentina con el histórico "Gol del Siglo" y la célebre "Mano de Dios".

Argentina alcanzó las semifinales tras derrotar 3-1 a Suiza en la prórroga, con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Para Lionel Messi, de 39 años, el torneo representa previsiblemente su última participación en un Mundial, un elemento que la propia Villarruel destacó en su mensaje.

El vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra disputará la final del Mundial el próximo 19 de julio frente a España, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.