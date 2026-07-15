Cruce confirmado: España vs Argentina se enfrentarán el domingo en la Final del Mundial 2026

España y Argentina disputarán la Gran Final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a las 19:00 UTC (15:00 hora de Cuba), en lo que será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una final de Copa del Mundo.

El cuadro final quedó sellado este miércoles tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal disputada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, completando así el choque entre el campeón vigente y el campeón de 2010.

España llega a la cita como uno de los equipos más sólidos del torneo: terminó primera del Grupo H con siete puntos, sin encajar un solo gol en la fase de grupos, con un empate ante Cabo Verde (0-0), una goleada a Arabia Saudita (4-0) y una victoria ante Uruguay (1-0).

En la ronda eliminatoria, la selección española derrotó a Bélgica 2-1 en cuartos de final el 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con un gol decisivo de Mikel Merino al minuto 87 que selló el pase a semifinales.

El lunes, España eliminó a Francia 2-0 en la semifinal disputada en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con goles de Fabián Ruiz y el propio Merino, quien se ha convertido en la figura más determinante del equipo a lo largo del torneo.

Es la primera vez que España alcanza una final mundialista desde Sudáfrica 2010, torneo en el que conquistó su único título al vencer a Holanda. El equipo llega invicto y con una solidez defensiva que no ha mostrado fisuras desde el inicio del campeonato.

Argentina, vigente campeona del mundo desde Qatar 2022, presentó un recorrido igualmente contundente en la fase de grupos: nueve puntos, pleno de victorias y una diferencia de goles de +7 al frente del Grupo J, con triunfos ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

En cuartos de final, la albiceleste superó a Suiza 3-1 en la prórroga el 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en un partido que se definió con goles de Mac Allister al minuto 10, Julián Álvarez al 112 y Lautaro Martínez al 120, luego de que Suiza igualara con Ndoye al 67 y quedara con diez jugadores tras la expulsión de Embolo al 72.

Luego, Argentina venció a Inglaterra en la semifinal de este miércoles en Atlanta para confirmar su presencia en la final, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez como principales referencias ofensivas del equipo a lo largo del torneo.

La final del domingo será un duelo inédito en la historia de la Copa del Mundo: España y Argentina nunca antes se habían enfrentado en una final mundialista, lo que convierte el partido del MetLife Stadium en un hecho histórico para el fútbol internacional. El campeón vigente buscará su tercer título, mientras que España intentará levantar su segunda estrella 16 años después de la primera.