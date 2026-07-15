Seguridad del Estado amenaza con prisión a periodista independiente y usa embarazo de su esposa como presión

Austin Llerandi Foto © Captura de video Facebook / Austin Llerandi

La Seguridad del Estado interrogó durante más de una hora al periodista independiente Austin Llerandi, director del medio comunitario Amanecer Habanero, en la estación de policía de Marianao, y lo amenazó con enviarlo a prisión por dirigir y distribuir el boletín informativo de ese medio.

Según denunció la organización Ciudadanía y Libertad en sus redes sociales, el caso fue documentado por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). El interrogatorio tuvo lugar el martes 14 de julio en esa instalación policial del municipio habanero.

El agente identificado como Rodrigo le mostró a Llerandi un expediente penal abierto a su nombre y le advirtió que enfrentaría cargos por supuestos delitos contra la Seguridad del Estado, sin que mediara ninguna acusación formal ni proceso judicial transparente.

La amenaza más perturbadora del interrogatorio apuntó directamente a la familia del periodista: el oficial hizo referencia al embarazo de la esposa de Llerandi y le advirtió: «Si distribuyes el boletín, la próxima llamada mía dale un beso a tu mujer en la barriga, que vas preso».

Las presiones habían comenzado el lunes 13 de julio, cuando el mismo agente se presentó en el domicilio del padre de Llerandi para localizarlo, dejando en claro que las autoridades conocían la dirección de la pareja y sus visitas al hospital por el embarazo.

La Seguridad del Estado también aseguró durante el interrogatorio tener identificados y vigilados a otros integrantes de Amanecer Habanero, incluyendo sus domicilios y movimientos habituales, en lo que representa una señal de vigilancia sistemática contra todo el equipo del medio.

Amanecer Habanero forma parte de la red del ICLEP, la única red de medios comunitarios operativa en Cuba en más de sesenta años, que imprime y distribuye boletines y periódicos clandestinos gratuitos en comunidades de La Habana y otras provincias. Esa actividad de distribución ha sido un objetivo específico de la represión: en marzo de 2026, el medio Páginas Villareñas, también de la red ICLEP, fue clausurado tras un allanamiento policial en Villa Clara.

Llerandi acumula un historial de fricciones con el régimen. En junio de 2022, publicó en Facebook una foto de su título universitario dentro de una cazuela con arroz para denunciar la precariedad económica, lo que le costó la posibilidad de ejercer como maestro de Español y Literatura.

En mayo de 2026, volvió a ser impedido de ejercer su profesión tras publicar un video denunciando el abandono de su antigua institución educativa.

El caso se enmarca en una escalada represiva documentada contra la prensa independiente en Cuba. El ICLEP registró 157 incidencias sobre libertad de expresión en mayo de 2026, un aumento del 45,4% respecto al mismo mes del año anterior, con la Seguridad del Estado como actor principal en la mayoría de los hechos. En todo 2025, el organismo contabilizó 1,188 violaciones a la libertad de expresión, un 54,7% más que en 2024.

Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras 2026, siendo el segundo peor país de América en esta materia.