Profesor cubano es impedido de ejercer por exhibir su título en una cazuela y cuestionar la realidad económica

Llerandi no puede ejercer como maestro de Español y Literatura a causa de una publicación en redes sociales

Austin Llerandi, licenciado en Ciencias Pedagógicas del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona de Ciudad Libertad, publicó este sábado un video donde documenta el abandono de los alrededores de su antigua institución y denuncia que hoy no puede ejercer como maestro de Español y Literatura a causa de una publicación en redes sociales.

El video, grabado desde las afueras del Pedagógico de Ciudad Libertad, en el capitalino municipio de Marianao, muestra basura acumulada y la cerca perimetral caída.

"El lugar es un basurero. Pero no sorprende, porque también lo es el sistema educativo cubano", afirma Llerandi en la grabación.

Llerandi explicó que se graduó hace cinco años con una tesis sobre literatura y videojuegos, tema que en ese momento era inédito en la universidad.

Relató que el profesor oponente de su tesis, identificado como Gerardo García Barceló, le otorgó tres puntos como represalia por no comprender el tema.

Pero el golpe más duro vino después de su graduación. En junio de 2022, Llerandi publicó en Facebook una foto de su título universitario dentro de una cazuela con arroz blanco, denunciando que era lo único que tenía para comer.

"Ningún cubano trabajador, como yo, debería de mendigar alimentos, o cualquier otra cosa", escribió entonces.

En aquella publicación, que se viralizó, Llerandi también enumeró los precios del mercado informal: 10 libras de pollo a 1,200 pesos cubanos (CUP), un cartón de huevos a 1,000 CUP y una libra de arroz a 50 CUP.

Esa denuncia le costó, según afirma en el video reciente, la posibilidad de ejercer su profesión docente.

"En este Pedagógico hace cinco años me gradué y hoy no puedo ofrecer mi profesión de maestro de Español y Literatura por un video, un post que subí a Facebook donde utilizando mi legítimo derecho de expresión puse mi título en una cazuela repleta de arroz", enfatizó.

Más allá de su caso personal, Llerandi apunta a una falla estructural del sistema, y es que "la educación cubana es un desastre. Está totalmente abocada a la consecución de estadísticas y deja de lado la total calidad".

Llerandi cerró su video con una frase que resume el estado del sistema: "Cada lugar tiene el final que se merece".

El testimonio se enmarca en una crisis educativa que se ha profundizado en los últimos años. Cuba inició el curso escolar 2024-2025 con un déficit de 24,000 docentes, equivalente al 12,5 % de las plazas.

Los salarios de los profesores en Cuba oscilan entre 4,000 y 9,400 CUP mensuales, entre ocho y 20 dólares, frente a un costo de vida que supera los 40,000 CUP.

Las represalias contra docentes críticos tampoco son un caso aislado. El profesor Abel Tablada fue expulsado en marzo de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría por publicar críticas en Facebook.

Asimismo, Roberto Viña Martínez fue separado en enero del Instituto Superior de Arte por opiniones similares en redes sociales, con lo cual perdió más de 70% de sus ingresos.

En abril, el gobernante Miguel Díaz-Canel defendió la "gratuidad" de la educación cubana ante el éxodo de profesionales, declaración que generó amplio rechazo.

Un cubano respondió a Díaz-Canel sobre la educación gratuita con una pregunta directa: "¿De qué educación gratuita tú hablas, si todo se paga a través del impuesto?".