Académico cubano denuncia que solo tiene para comer arroz y su título universitario

Un académico cubano denunció este domingo que solo tiene para comer arroz y su título universitario en su red social de Facebook, en la que no pide ayude ni solidaridad alguna porque “ningún cubano trabajador, como yo, debería mendigar alimentos, o cualquier otra cosa”.

“El día ha llegado: no tengo nada que cocinar, salvo arroz blanco. Ni dinero para comprar alimentos, tampoco. No me malentiendan, este post no es para pedir ayuda, ni quiero que comiencen con solidaridades, ni por acá, ni por privado. Disculpen el tono tajante, se los agradezco mucho. Pero no lo aceptaré. Siempre he sabido crearme mis propios problemas, solo, y también resolverlos, solo”, apunta el profesor que se identifica en la red como Austin LLerandi Pérez.

LLerandi Pérez, quien refiere vivir en La Habana en la citada red, también acompaña su publicación con una foto del arroz y su título universitario dentro de la cazuela, y dice que “ese título que ven ahí, es mi título universitario. Nadie me lo regaló. Yo estudié varios años para obtenerlo, y nunca cometí fraude, ni me acosté con ningún profesor o profesora por una nota. Soy universitario. Trabajo de profesor actualmente”.

Captura Facebook/ Austin LLerandi Pérez

Pero, refiere, “no tengo para hoy nada de comer. Solo este arroz que ven en la foto, y mi título universitario. No pretendo criticar al Gobierno, tampoco. Como agnóstico, entiendo que quizás este es un período de prueba por la que algún Poder Superior desea verme atravesar, en aras de prepararme ante futuras inclemencias”.

También añade que cuando en un país alguien como él “preparado, que domina a la perfección dos idiomas y lee cuatro, que puede realizar trabajos manuales hasta reparar computadoras, que en el campo de las Humanidades puede realizar casi cualquier trabajo, y también irse a estibar a un puerto, en un país donde una persona como esa, (soy yo, mi CV está a disposición pública), pasa hambre, algo falla”.

“No me digan que el arroz me lo mandó la CIA. No tengo antecedentes penales. No me financia nadie. No estoy desacreditando al Gobierno. La realidad es objetiva: hoy voy a almorzar y comer arroz blanco. Y rezo porque el arroz blanco dure bastante, dado que faltan casi dos semanas para mi cobro”, aclara en la publicación, en la que advierte también que su título tampoco es falso.

Captura Facebook/Víctor Ruiz

De acuerdo con la foto, LLerandi Pérez es Licenciado en Ciencias Pedagógicas del Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona", de La Habana

“Acepto que me digan que tengo que repellar la pared, eso sí. Cuando la bolsa de cemento baje de 4000 CUP, así lo haré. Yo pudiese seguir este post infinitamente... Enumerar precios: 10 libras de pollo × 1200 CUP; 1 cartón de huevos × 1000 CUP; 1 libra de arroz × 50 CUP; 1 libra de picadillo (a granel) × 140 CUP, ...y así seguir poniéndole cifras a mi hambre, pero, ¿para qué?”, argumenta Llerandi Pérez

Insiste, además, en que “este post es solo el delirio de un hombre hambriento y hastiado, que no quiere ayuda, porque prefiere lidiar con su hambre él solo que vivir de la caridad humana. No es arrogancia, no es delirio de superioridad, nada de eso... es principios.

Reitera, por último, que “ningún cubano trabajador, como yo, debería de mendigar alimentos, o cualquier otra cosa. No critico a nadie. Ni quiero, ni puedo. Solo pasaba por aquí a decirles que hoy, y en los días que vienen, me acostaré con hambre”.

En la misma cuerda, otro usuario que se identifica como Víctor Ruiz en Facebook y dice en su perfil que es estudió en la Universidad Central de Las Villas, Martha Abreu, comparte en su red la foto de lo que está comiendo.

Refiere en su publicación que “y pensar que para muchos soy afortunado. Y pensar que muchos quieren que agradezca por tener esta comida”.