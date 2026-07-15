Maestros en Camagüey denuncian dos meses sin cobrar sus salarios y la respuesta es que «no hay dinero»

Los maestros y trabajadores de la Escuela Mixta Vicente Chávez, en la comunidad de Los Ángeles, municipio de Vertientes, Camagüey, denuncian que llevan dos meses sin cobrar su salario, una situación que ha dejado a muchas familias sin recursos para cubrir sus necesidades más básicas.

La denuncia fue hecha pública en Facebook por Yerenis Cabrera León, hija de uno de los empleados del centro, quien aseguró que sus familiares le ocultaron el problema durante semanas para no preocuparla.

«Hoy me entero de que mi papá y todos los trabajadores de esa escuela llevan dos meses sin cobrar», escribió.

Según relató, docentes y demás empleados no reciben salario desde mayo, pese a haber continuado trabajando en condiciones que calificó de «pésimas». La única explicación que, afirma, han recibido por parte de las autoridades es que «no hay dinero».

«Una escuela tan grande, con tantos maestros, y esa misma cantidad de maestros no tienen un plato de comida hoy por hoy. Pero "no hay dinero", es la misma respuesta siempre... No hay dinero, no hay vergüenza, no hay dignidad, no hay respeto», denunció.

La publicación fue compartida por la página Vertientinos por el Mundo y rápidamente comenzó a circular entre usuarios dentro y fuera de la isla.

La educación, entre los sectores más afectados

La falta de pago agrava la crisis que enfrenta el sistema educativo cubano.

Los maestros reciben salarios que oscilan entre 2,500 y 3,000 pesos cubanos mensuales, una cifra que equivale aproximadamente a entre seis y diez dólares al tipo de cambio informal y resulta insuficiente frente al costo de la vida en la isla.

Al mismo tiempo, Camagüey inició el curso escolar 2025-2026 con más de 2,000 plazas docentes vacantes, mientras que el déficit nacional supera los 24,000 maestros.

La combinación de bajos salarios, impagos y el deterioro de las condiciones laborales ha acelerado la salida de profesionales del sector, profundizando la crisis de la enseñanza pública en Cuba.

Al concluir su publicación, Cabrera León resumió el sentimiento de impotencia que, según ella, comparten muchas familias cubanas.

«Qué tristeza tan grande. Un país tan bonito que fue y ya lo que queda es cenizas», escribió.