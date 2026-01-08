Impactante video revela momento en que una estadounidense es baleada por agente de ICE: ¿Quién es la víctima?

La difusión de un video que muestra el momento exacto en que una mujer estadounidense murió baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desatado una tormenta política y social en EE.UU.

Las imágenes, que contradicen la versión oficial de defensa propia, han generado protestas masivas, una oleada de indignación pública y nuevas críticas al operativo migratorio que desde diciembre se cierne sobre la comunidad somalí de esa ciudad del estado de Minnesota.

El miércoles por la tarde, en plena ejecución de una redada a gran escala en Mineápolis, Renée Nicole Good, de 37 años, fue baleada por un agente federal.

Los videos muestran cómo agentes encapuchados intentan abrir la puerta del vehículo de Good, que comienza a moverse lentamente, sin representar amenaza.

Un tercer agente se coloca delante y abre fuego sin advertencia clara. Good recibió tres impactos de bala y murió en el acto.Tras los disparos, el auto siguió avanzando unos metros hasta chocar con otro vehículo.

La mujer -que no era blanco del operativo- participaba como observadora ciudadana, una práctica común en comunidades asediadas por ICE para documentar posibles abusos.

Las imágenes contradicen la versión oficial

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió al agente: “Nuestro agente cumplió con el entrenamiento e hizo exactamente lo que se le había enseñado a hacer en una situación así”, calificando el acto como un caso de “terrorismo doméstico”.

Trump también respaldó esta versión y acusó a la víctima de actuar “de forma violenta, intencionada y agresiva”.

Pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, rechazó tajantemente esa narrativa.

“Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todo el mundo directamente: eso es una mierda”, declaró visiblemente indignado.

Frey acusó al DHS de inventar una historia y afirmó que los agentes estaban “generando caos y desconfianza”.

¿Quién era Renée Nicole Good?

Renée Nicole Good vivía a pocas cuadras del lugar donde fue asesinada. Madre de un niño de seis años, era descrita por su madre como “una persona compasiva, cariñosa, comprensiva. Un ser humano increíble”. En redes sociales se presentaba como poeta y escritora; había recibido un premio literario en 2020 por su trabajo como estudiante en la Universidad Old Dominion.

“Es una estupidez que la mataran”, lamentó su madre, Donna Ganger. “Probablemente estaba aterrorizada… No es parte de nada de eso en absoluto”, dijo, en referencia a los disturbios posteriores a la redada.

Protestas y politización

Cientos de personas participaron en una vigilia la noche del miércoles. “Murió porque amaba a sus vecinos”, aseguró Jaylani Hussein, de CAIR-MN. Durante la marcha, se repudió la acusación de “terrorista doméstica” y se coreó el nombre de Good.

Líderes demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez denunciaron lo ocurrido como un “asesinato” y alertaron del carácter “paramilitar” del ICE. Para el gobernador Tim Walz, “esa temeridad le costó la vida a alguien”.

Hostigamiento a la comunidad somalí

El despliegue de más de 2.000 agentes del ICE coincide con meses de amenazas y comentarios racistas de Trump contra la comunidad somalí y figuras como la congresista Ilhan Omar. En Truth Social, el presidente vinculó sin pruebas a los inmigrantes con el fraude y pidió que “los envíen de vuelta a Somalia”.

La muerte de Renée Nicole Good —una civil desarmada— ocurre en ese clima de acoso institucional. Y mientras la Casa Blanca cierra filas con la versión de los agentes, la comunidad exige justicia por una mujer que, como recordaron en la vigilia, “actuó guiada por sus principios y murió intentando proteger a los demás”.