¿Qué es la 101.ª División Aerotransportada y por qué el Pentágono la contempla para una eventual operación en Cuba, según CBS?

El Pentágono ha evaluado en las últimas semanas distintos escenarios para una eventual operación militar contra Cuba, entre ellos un asalto aéreo encabezado por la 101.ª División Aerotransportada, según reveló este miércoles CBS News, que cita a varios funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato.

La información ha despertado una pregunta inevitable: ¿qué es la 101.ª División Aerotransportada y por qué sería la unidad elegida para una misión de este tipo?

La única división especializada en asaltos aéreos a gran escala

Conocida como las «Águilas Gritonas» (Screaming Eagles), la 101.ª División Aerotransportada es considerada una de las unidades más emblemáticas y experimentadas del Ejército de Estados Unidos. De acuerdo con CBS News, es «la única unidad entrenada para ese tipo de tarea»: insertar miles de soldados en helicóptero dentro de territorio hostil en cuestión de horas.

La división fue creada el 15 de agosto de 1942 en Camp Claiborne, Luisiana, como una unidad paracaidista. Sin embargo, durante la Guerra de Vietnam evolucionó hacia una fuerza aeromóvil y terminó especializándose en operaciones de asalto aéreo.

Aunque conserva el nombre de Aerotransportada (Airborne), su misión ya no consiste en realizar saltos masivos en paracaídas. Su especialidad actual son las operaciones con helicópteros.

Con base en Fort Campbell, Kentucky, la división puede desplegar una brigada completa de combate —unos 4,000 soldados— durante un solo período de oscuridad y a más de 500 millas náuticas de distancia, utilizando helicópteros CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk y AH-64 Apache.

Esa capacidad fue puesta a prueba a comienzos de este año durante la Operación Lethal Eagle 26.1, un ejercicio militar que movilizó a unos 7,000 soldados y 22 aeronaves de ala rotatoria en Fort Campbell.

Entrenamiento de la 101.ª División Aerotransportada. Facebook/101st Airborne Division (Air Assault)﻿

Una unidad con un extenso historial de combate

La reputación de la 101.ª División Aerotransportada comenzó a forjarse durante la Segunda Guerra Mundial.

El 6 de junio de 1944, sus paracaidistas participaron en el desembarco de Normandía, dispersándose por territorio francés bajo intenso fuego antiaéreo alemán. Meses después protagonizaron una de las acciones más recordadas del conflicto al resistir el cerco alemán en Bastogne durante la Batalla de las Ardenas.

Desde entonces, la unidad ha participado en algunos de los principales conflictos de Estados Unidos, incluida la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo, las campañas de Irak y Afganistán, donde en 2008 asumió un papel central dentro de las fuerzas estadounidenses desplegadas en ese país.

Entrenamiento de la 101.ª División Aerotransportada. Facebook/101st Airborne Division (Air Assault)﻿

Los planes sobre Cuba

Según CBS News, el Ejército estadounidense celebró a finales de junio una sesión de planificación para evaluar posibles cursos de acción relacionados con Cuba. Durante el encuentro se analizaron aspectos como los objetivos de la misión, el número de efectivos necesarios, la logística y los riesgos de una eventual operación.

Las fuentes consultadas insistieron en que este tipo de ejercicios forman parte de la planificación habitual del Departamento de Guerra y no significan que el presidente Donald Trump o el Pentágono hayan decidido emprender una acción militar.

El portavoz interino del Pentágono, Joel Valdez, evitó confirmar cualquier detalle.

«No hacemos comentarios sobre operaciones militares hipotéticas», declaró.

Los propios funcionarios admitieron que una intervención inmediata resulta poco probable, entre otras razones porque buena parte de las capacidades militares estadounidenses permanecen concentradas en Oriente Medio, donde se han reanudado las operaciones contra Irán.

Entrenamiento de la 101.ª División Aerotransportada. Facebook/101st Airborne Division (Air Assault)﻿

Crece la presión de Washington sobre La Habana

La revelación de CBS News se produce en un contexto de creciente presión de la administración Trump sobre el régimen cubano.

En los últimos meses, Washington ha ampliado las sanciones contra el conglomerado militar GAESA, el presidente Miguel Díaz-Canel y miembros de su familia. A ello se suman vuelos de vigilancia cerca de las costas cubanas y el despliegue de más de 1,300 marines en el Caribe como parte de la Operación Southern Spear.

Durante una visita a la Base Naval de Guantánamo el pasado 10 de junio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, lanzó además una advertencia directa a La Habana.

«Sería imprudente que el gobierno de Cuba intentara adquirir o acceder a armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense. Estarían provocando una confrontación que no solo no desean, sino que no podrían tolerar», afirmó.

Un mes después, con motivo del quinto aniversario de las protestas del 11J, el secretario de Estado, Marco Rubio, instó nuevamente a la dirigencia cubana a emprender cambios profundos y advirtió que aún está a tiempo de elegir «reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde».