Fallece José Legrá, leyenda del boxeo español y doble campeón mundial que llegó de Cuba

José Legrá, el boxeador cubano-español conocido como «El Puma de Baracoa», falleció en la noche del martes en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde llevaba varios días ingresado tras empeorar de una grave enfermedad diagnosticada recientemente, según confirmó la Real Federación Española de Boxeo.

Las fuentes no coinciden en su edad exacta: algunos medios y la propia federación señalan que tenía 90 años, mientras que otros apuntan a 83, basándose en la fecha de nacimiento más documentada -el 19 de marzo de 1943 en Baracoa, Cuba-, y el diario Marca indica que su documento de identidad registraba el 28 de mayo de 1937, lo que daría 89 años.

Nacido en el extremo oriental de Cuba como uno de siete hermanos, Legrá creció en la pobreza trabajando de limpiabotas, friegaplatos y vendedor de periódicos.

Cuando el régimen de Fidel Castro prohibió el boxeo profesional en la Isla, emigró primero a México y luego a Miami, donde entrenó en el legendario gimnasio de la Calle 5 y conoció a Angelo Dundee y a un joven Cassius Clay.

«Ali era muy fanfarrón, pero lo que decía lo cumplía. Yo también era fanfarrón. Algo se me pegó de él. Los rivales subían al ring contra mí y entraban con miedo. Se les veía en la mirada», recordó Legrá en una entrevista.

En 1963 aterrizó en el aeropuerto de Barajas con los bolsillos vacíos, reclamado por el entrenador cubano Kid Tunero (Evelio Mustelier).

«Y el boxeo español siempre se lo agradecerá. Desde fines de 1963, Legrá sentó cátedra en los rings españoles a vertiginoso ritmo. Llegó a ganar una eliminatoria mundial en superpluma, pero sería con su nacionalización y la consecución del Título de Europa cuando la oportunidad en su mejor peso, el pluma, llegara», recordó la Real Federación Española de Boxeo.

Foto: Facebook / Real Federación Española de Boxeo

Debutó en el país ibérico noqueando en seis asaltos al marroquí Ben Layachi.

El 30 de noviembre de 1966 obtuvo la ciudadanía española de la mano de Vicente Gil, médico personal de Franco y presidente de la Federación Española de Boxeo.

Foto: Facebook

Su palmarés fue extraordinario: siete títulos europeos del peso pluma entre 1967 y 1972, y dos campeonatos mundiales WBC. El primero llegó el 24 de julio de 1968 en Porthcawl, Gales, cuando derrotó por nocaut técnico en el quinto asalto al galés Howard Winstone ante unos 11,000 espectadores, en un combate transmitido en directo por TVE.

Fue el segundo español en ceñirse una faja mundial, tras Baltasar Belenguer «Sangchili» en 1935.

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El cronista Manuel Alcántara -quien también le bautizó como «El Puma de Baracoa»- escribió aquella noche: «Las tablas de la caja de limpiar calzado se han convertido en un trono. Era madera de campeón».

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«Pero más allá de resultados, el legado de Legrá se podría medir por la magia que desprendía en el ring (un placer verle en sus mejores noches) y por la simpatía que derrochaba, que le llevó a convertirse en estrella televisiva a principios de los 90. Un boxeador de los que nacen cada muchos años», recordó la Federación Española.

Tras perder el título en 1969 ante el australiano Johnny Famechon en el Royal Albert Hall de Londres, lo recuperó en 1972 en Monterrey derrotando al mexicano Clemente Sánchez.

Lo perdió definitivamente en 1973 ante el brasileño Eder Jofre en Brasilia, y poco después fue noqueado en el primer asalto por el nicaragüense Alexis Argüello en Managua, lo que precipitó su retirada a los 30 años con un balance de 148 combates: 133 victorias, 11 derrotas y cuatro nulos.

Fuera del ring, Franco lo recibió varias veces y le regaló un Oldsmobile y un piso en Madrid.

Legrá llegó a acumular una fortuna considerable, pero los negocios le fueron mal. «Gané casi 400 millones de pesetas. Pero la inexperiencia en la vida… Creía que el mundo era mío. ¡No tenía ni puñetera idea!», confesó.

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En 2003 recibió la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Sus últimos años los pasó en una residencia de mayores con deterioro cognitivo.

En 2020, Legrá superó un ingreso por COVID-19 en el mismo Hospital Gómez Ulla donde finalmente se apagó su vida, con la sonrisa pícara que desquició rivales y enamoró a todo un país.

Falleció rodeado de familiares y amigos cercanos. Sus restos fueron trasladados al Tanatorio Norte de Madrid y el entierro está previsto para este jueves a las 11:00 am en el Cementerio Sur.