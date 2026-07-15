¡Así fue! El espectacular Feather Fantasy Fashion Show de Miss Universe Cuba en Miami

El Teatro Miami fue escenario este miércoles de una noche de glamour, plumas y elegancia con la celebración del Feather Fantasy Fashion Show, uno de los eventos oficiales del calendario de Miss Universe Cuba 2026, que reunió por primera vez a las 20 candidatas que competirán por la corona nacional.

La velada arrancó con la ceremonia oficial de entrega de bandas, presidida por el director del certamen, Prince Julio César, y la actual Miss Universe Cuba 2025, Lina Luaces, quienes colocaron las bandas identificativas a cada representante regional ante un público entregado.

Uno de los momentos históricos de la noche fue la presentación, por primera vez en la historia del certamen, de la banda de Hialeah, representada por Alejandra García, lo que amplía la representación territorial del concurso dentro de la comunidad cubana en el exilio.

Tras la ceremonia protocolar, las candidatas tomaron la pasarela en el Feather Fantasy Fashion Show, un desfile de alta costura inspirado en el universo de las plumas, donde cada participante lució diseños de impacto que combinaron creatividad y elegancia.

El evento también incluyó la entrega de tres reconocimientos patrocinados por marcas colaboradoras. El premio Top Model del Año fue para Daniela Reyes, representante de Mayabeque; el Best Feather Look lo obtuvo la representante de La Habana, Valentina Morales; y el People's Choice Award, elegido por votación del público, recayó en Sofía González, representante de Pinar del Río.

Daniela Reyes, candidata favorita según el ranking de Missosology Cuba con más de 16,600 interacciones —más del doble que su seguidora más cercana—, es además una influencer cubana radicada en Miami con más de un millón de seguidores en Instagram.

Las 20 candidatas oficiales que continúan en competencia son: Gabriella Davis (Artemisa), Stephany Granado (Camagüey), Daniela Espinosa (Ciego de Ávila), Gabriela Álvarez (Cienfuegos), Victoria Torres (Granma), Amanda Díaz (Guantánamo), Valeria Pérez (Holguín), Nicole Hernández (Isla de la Juventud), Valentina Morales (La Habana), Camila Rodríguez (Las Tunas), Isabella Cruz (Matanzas), Daniela Reyes (Mayabeque), Sofía González (Pinar del Río), Emily Fernández (Sancti Spíritus), Ashley Martínez (Santiago de Cuba), Mariana López (Villa Clara), Alejandra García (Hialeah), Natalia Suárez (Miami), Andrea Méndez (Camagüey Sur) y Gabriela Herrera (Occidente).

Lina Luaces, quien preside este proceso como reina saliente, llegó al Top 12 de Miss Universe 2025 celebrado en Tailandia, consolidando el creciente protagonismo del certamen cubano en la escena internacional.

Miss Universe Cuba opera desde Miami bajo la dirección de Prince Julio César, diseñador de moda venezolano que obtuvo el permiso de la Miss Universe Organization para representar a Cuba desde el exilio, reintegrando a la isla en el certamen tras 57 años de ausencia desde que Fidel Castro prohibió los concursos de belleza en 1967.

La gran final de Miss Universe Cuba 2026 está programada para el 20 de agosto en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay, Miami, donde la ganadora obtendrá el honor de representar a Cuba en la 75ª edición de Miss Universe, prevista para noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.