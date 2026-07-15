Columnista de The Times cree que Trump prepara la presión final contra el régimen cubano tras el Mundial de Fútbol

Mientras el Mundial de fútbol se acerca a su fin, el columnista británico Roger Boyes sostiene que Donald Trump podría aprovechar el cierre del torneo para centrar nuevamente su agenda en Cuba y convertir la presión contra el régimen de La Habana en uno de los grandes ejes de su estrategia política de cara a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

En un artículo publicado en The Times, Boyes afirma que la Copa del Mundo ha servido a Trump como una plataforma para proyectar liderazgo internacional, aunque asegura que el objetivo de la Casa Blanca nunca fue únicamente el deporte.

“Cuando suene el silbato final este fin de semana, quedará rápidamente claro que, para Trump, organizar el torneo siempre tuvo más que ver con proyectar fuerza nacional, dominio económico y toda la capacidad logística exigida por el mayor espectáculo del planeta que con celebrar actos de empatía y fraternidad”, escribió el analista.

Según Boyes, una vez concluido el Mundial, la Administración Trump retomará con fuerza otros frentes internacionales. Entre ellos sitúa a Cuba, país que, a su juicio, podría ocupar un lugar relevante dentro de la estrategia política del presidente estadounidense.

Cuba en el centro del análisis

El columnista sostiene que Trump busca ofrecer a su base electoral una demostración de liderazgo en política exterior antes de las elecciones legislativas. Como precedente menciona la operación que terminó con la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela y plantea que Cuba representa ahora un objetivo con un enorme valor simbólico.

“Una acción contra el régimen cubano no puede prometer la recompensa petrolera, pero ofrece una especie de ajuste de cuentas histórico con la dinastía de los Castro”, afirmó Boyes.

En su opinión, “los mecanismos de una operación sobre Cuba se han ido colocando gradualmente desde febrero”. Entre los elementos que menciona figuran la reducción del combustible a la isla, la profundización de la crisis económica y el deterioro del sistema estatal de distribución de alimentos, factores que aumentan la presión sobre el régimen gobernante.

Boyes también considera significativo el procesamiento anunciado por Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. A su juicio, esa decisión podría interpretarse como una señal dirigida a sectores de las Fuerzas Armadas cubanas.

Una hipótesis sobre el calendario político de Trump

La conclusión del analista apunta directamente al escenario político de los próximos meses. Aunque reconoce que el desenlace es incierto, sostiene que un eventual cambio en Cuba comienza a formar parte de los cálculos estratégicos de la Casa Blanca.

“Está por verse si el cambio de régimen puede producirse antes de las elecciones de medio mandato del otoño, pero empieza a formar parte de la coreografía de Trump para después del torneo”, concluyó Boyes.

Las afirmaciones forman parte del análisis político del veterano columnista y no responden a anuncios oficiales de la Administración Trump.

Sin embargo, llegan en un momento de creciente presión de Washington sobre el régimen cubano y alimentan el debate sobre cuál será el siguiente paso de la política estadounidense hacia La Habana una vez terminado el escaparate internacional que representa el Mundial de Fútbol del 2026.