¿Trabajas en Florida? Podrías recibir hasta 35,000 dólares para comprar tu primera casa: Estos son los requisitos

El estado de Florida reactivó este mes el programa Hometown Heroes con 50 millones de dólares disponibles para ayudar a trabajadores esenciales a comprar su primera vivienda, ofreciendo hasta 35,000 dólares para cubrir el pago inicial y los gastos de cierre de una hipoteca.

El programa reabrió el lunes 13 de julio a las 10:00 de la mañana, hora del este, administrado por la Florida Housing Finance Corporation a través de prestamistas hipotecarios autorizados.

Los fondos se asignan por orden de solicitud, por lo que los expertos recomiendan actuar con rapidez.

¿Quiénes califican?

El programa está dirigido a trabajadores esenciales de primera línea que trabajen a tiempo completo para empleadores con presencia física en Florida.

Los sectores elegibles incluyen:

Personal de hospitales, clínicas y centros de atención médica.

Maestros y empleados de escuelas K-12, públicas o privadas.

Bomberos, policías y agencias de seguridad pública.

Empleados de tribunales y del sistema judicial.

Trabajadores de guarderías con licencia.

Militares activos, reservistas, Guardia Costera, Guardia Nacional de Florida y veteranos.

La elegibilidad depende del empleador y del lugar de trabajo, no solo del título ocupacional. Un conserje empleado directamente por un hospital califica; un cajero de farmacia minorista, no.

Los empleados completamente remotos quedan excluidos.

Los trabajadores híbridos califican si asisten al lugar de trabajo al menos tres días por semana.

El puntaje de crédito mínimo requerido es 640, y el comprador debe ser adquirente de vivienda por primera vez o no haber tenido propiedad en los últimos tres años.

¿Cuánto dinero puedes recibir?

La asistencia equivale al 5% del monto total de la hipoteca, con un mínimo garantizado de 10,000 dólares y un tope de 35,000 dólares.

La inversora inmobiliaria Gisela Rojas ilustró el beneficio con un ejemplo práctico:

«Pongamos que tienes una casa de 500,000 dólares y calificas con un préstamo FHA. Tu inicial sería un 3.5%, es decir, 17,500 dólares. Tienes 35,000; la diferencia la podemos usar para los gastos de cierre».

Rojas también señaló una ventaja poco conocida: «Puede usarse para multifamily hasta cuatro unidades, es decir, dúplex, tríplex, fourplex. Es tu primera propiedad y al mismo tiempo ya te conviertes en inversionista».

Rich Boyd, de American Financial Network, subrayó el impacto real:

«Puede tomar años ahorrar entre 3% y 5% para el pago inicial de una casa de 400,000 dólares. Tener acceso a hasta 35,000 dólares a través de este programa es una diferencia enorme para la gente».

Importante: La ayuda es un préstamo, no una subvención

Un punto clave que los interesados deben tener claro: el dinero no es un regalo ni una ayuda perdonable.

La asistencia se registra como una segunda hipoteca al 0% de interés, sin pagos mensuales y con plazo de 30 años.

El monto completo debe devolverse cuando el propietario venda la vivienda, refinancie, transfiera la escritura, termine de pagar el préstamo principal o deje de usar la propiedad como residencia principal.

Como aclaró Rojas: «Este tipo de ayuda, aunque te la entreguen inmediatamente a la hora del cierre, si tú vendes la casa, te toca devolverla. No acumula intereses».

El programa también elimina el cargo estándar de originación del 1%, lo que puede representar un ahorro adicional de miles de dólares al cierre.

Florida Housing advierte que no existe ningún costo para solicitar la ayuda y que cualquier persona o empresa que exija un pago anticipado podría estar intentando cometer fraude.

Los fondos se agotan rápido: Actúa ya

El historial del programa advierte sobre la urgencia. En 2024, los 100 millones de dólares asignados se agotaron en menos de dos meses.

La ronda anterior de 50 millones, del ciclo 2025-2026, se consumió en apenas seis meses, en marzo de 2026.

Jason McIntosh, de McIntosh Group Realty y veterano, resumió la oportunidad para quienes pagan alquiler:

«Ahora mismo puedes aprovechar este programa y entrar a una casa con prácticamente cero de tu bolsillo. Y en la mayoría de los casos, el pago de la hipoteca es menor que lo que pagas de alquiler».

El programa no se reactiva automáticamente: requiere que la legislatura de Tallahassee apruebe nuevos fondos para el siguiente ciclo fiscal, por lo que esta podría ser la última oportunidad en mucho tiempo para quienes reúnan los requisitos.