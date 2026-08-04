Varias familias cubanas entre las afectadas por desalojo de un edificio en Montevideo: ¿Qué se sabe?

Más de una 15 de familias, entre ellas varias de migrantes cubanos, dominicanos y ciudadanos uruguayos, quedaron en la calle tras el desalojo de un edificio de cinco plantas en el barrio Ciudad Vieja, en Montevideo, Uruguay.

El inmueble está ubicado en la esquina de 25 de Mayo e Ituzaingó, y el desalojo fue ejecutado por la Policía en cumplimiento de una orden judicial solicitada por el propietario del inmueble.

¿Qué ocurrió?

Según una investigación del medio uruguayo Subrayado, el proceso judicial que derivó en el lanzamiento se inició hace seis años, cuando el dueño reclamó la propiedad ante los tribunales.

El operativo policial comenzó en la mañana de este martes y se extendió hasta pasado el mediodía, con las familias aguardando en la acera -cubierta de colchones, lavadoras, muebles e incluso refrigerados- a la espera de una respuesta del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Fuentes policiales indicaron al citado medio de prensa que el edificio había sido allanado en varias ocasiones, dado que en su planta baja funcionó una boca de venta de drogas.

¿Cuántas familias cubanas están afectadas?

Esta es una de las preguntas que aún no tiene respuesta precisa. Según vecinos del lugar, en el inmueble vivían al menos 15 familias, pero las autoridades no han precisado cuántas son de origen cubano.

La información disponible solo confirma que entre los desalojados hay ciudadanos uruguayos, dominicanos y cubanos, sin detallar cifras por nacionalidad.

Muchos inmigrantes presentes se negaron a hablar ante las cámaras, para no exponer su situación ante sus familiares en sus países de origen.

Los testimonios: Angustia y reclamos

Anthony, un ciudadano uruguayo que llevaba más de nueve años en el edificio junto a unos veinte integrantes de su familia -entre ellos casi 11 niños- denunció que el plazo acordado fue ignorado.

«Nos dieron 30 minutos para desalojar nomás. La prórroga era de tres meses pero terminaron acortando todo», afirmó.

El hombre reclamó una respuesta del Estado: «Nos vamos a quedar acá hasta tratar de encontrar alguna manera de que alguien nos avise o el gobierno se toque el corazón y nos dé una mano porque es por los niños».

«No somos ni familias marginadas ni tampoco estamos echándole la culpa a la policía que viene a hacer su trabajo, pero me parece que tendrían que brindarle algo más a familias con niños», apuntó, y aclaró que no buscaba una confrontación con las autoridades.

Bella, una mujer dominicana con cuatro meses de residencia en el edificio y dos hijos sin documentos, relató que el MIDES le tomó los datos sin ofrecerle una solución inmediata.

«Me agarraron los datos, los documentos, los nombres de mis hijos, el número de teléfono, y me dijeron que en dos días, si no me han llamado, que vaya a ver qué se puede hacer».

Mientras tanto, un conocido la alojaría provisionalmente por dos días.

«Algo hay que hacer con nosotros, no es justo», resumió.

La respuesta del MIDES

El director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard, estuvo presente en el lugar, pero prefirió no ofrecer declaraciones a la prensa.

El organismo realizó un relevamiento caso a caso para determinar qué familias requerirían asistencia estatal, considerando situaciones diferenciales como la presencia de niños o mujeres embarazadas para definir el tipo de albergue transitorio.

Algunas familias lograron contactar conocidos y se marcharon con sus pertenencias en camiones de flete; otras permanecían en la calle sin destino inmediato.

Un contexto de vulnerabilidad creciente

El episodio se produce en un momento de fuerte presencia cubana en Uruguay.

En 2025, más de 22,000 cubanos ingresaron al país -cifra récord histórica- y 13,852 obtuvieron por primera vez la cédula uruguaya, la cantidad más alta entre todas las nacionalidades extranjeras.

Muchos de estos migrantes enfrentan serias dificultades habitacionales, con alquileres que oscilan entre 9,000 y 18,000 pesos uruguayos mensuales y barreras de acceso al mercado formal de vivienda.

El desalojo de Ciudad Vieja se suma a una serie de episodios que han golpeado a la comunidad cubana en Montevideo en días recientes: el lunes, un cubano de 28 años fue asesinado a puñaladas por un ciudadano venezolano en una pensión del barrio Paso de la Arena, y en abril perdió la vida el repartidor José Eduardo Cuéllar Arteaga, de 31 años, durante un intento de robo en Carrasco Norte.

El MIDES continuaba este martes evaluando la situación de cada familia para determinar las respuestas de asistencia, sin que hasta el momento se hubiera precisado el número total de personas que requerirían alojamiento de emergencia.