Cubano documenta el desalojo que vivió en Guyana: «Me tiró mis santos al piso»

Un cubano residente en Guyana documentó en una serie de videos el desalojo que, según denunció, sufrió a manos de su casero, quien sacó todas sus pertenencias de la vivienda, le retiró las llaves y se negó a devolverle 650 dólares correspondientes al depósito y a la renta que había pagado pocos días antes.

Las grabaciones, difundidas en redes sociales, muestran al hombre reclamando el dinero y registrando cada momento del conflicto. Uno de los aspectos que más indignación le provocó fue que el propietario lanzara al suelo su ebbó, un objeto ritual utilizado en la religión afrocubana.

«Me tiró los santos contra el piso, asere. Eso es una falta de respeto», afirma en el primer video. «Con mi santo no se puede meter problema, porque yo no me meto con la religión de ellos», añade.

En esa primera grabación, el cubano enfrenta al propietario y asegura que llegó acompañado por varias personas para sacar sus pertenencias del apartamento, pese a que el alquiler, según sostiene, estaba pagado. Incluso muestra el comprobante de la transferencia realizada.

En un segundo video, ya con la vivienda completamente vacía, el hombre explica que llevaba más de media hora esperando al casero para recuperar su dinero.

«Tiene que darme 650 dólares. No me los quiere dar», dice ante la cámara, antes de advertir a otros cubanos sobre lo ocurrido. «Es un estafador que se hace pasar por buena persona», asegura.

La tercera grabación recoge el único intercambio directo entre ambas partes. El propietario, identificado entonces como Christopher, sostiene que el inquilino no pagó los servicios de agua y electricidad durante el primer mes de alquiler.

El cubano rechaza esa versión y exhibe los comprobantes bancarios de los pagos efectuados.

«Ahí están todos los comprobantes. Yo necesito que usted me pague, por favor», insiste mientras el casero se aleja sin devolver el dinero. Antes de concluir el video, el afectado graba la matrícula del vehículo del propietario como parte de la evidencia.

Según su testimonio, el casero se aprovecha de la situación migratoria de muchos cubanos en Guyana.

«Aprovecha que los cubanos están ilegales», afirma, aludiendo a la vulnerabilidad en la que se encuentran numerosos migrantes que trabajan en ese país.

El caso refleja los riesgos que enfrentan muchos cubanos establecidos en Guyana, un destino migratorio que ha ganado protagonismo tras el auge económico impulsado por la industria petrolera.

Se estima que entre 5,000 y 7,000 cubanos residen actualmente en Guyana, atraídos principalmente por las oportunidades laborales en la construcción y otros sectores vinculados al crecimiento económico del país.

Sin embargo, muchos permanecen en una situación migratoria precaria. Las visas para ciudadanos cubanos tienen una vigencia inicial de tres meses y permiten un máximo de dos prórrogas, lo que deja a numerosos migrantes expuestos a relaciones laborales y contratos de alquiler informales, con escasa protección legal.

En los últimos meses se han conocido otros episodios que evidencian esa vulnerabilidad. El 23 de julio, un incendio en un edificio de Georgetown dejó sin vivienda a unos 40 cubanos que residían en condiciones de hacinamiento. En febrero, las autoridades guyanesas intervinieron otro inmueble donde vivían 77 ciudadanos cubanos durante una investigación relacionada con un presunto caso de trata de personas.

El incremento de la migración cubana hacia Guyana ha estado estrechamente ligado al crecimiento de la inversión pública en infraestructura, que pasó de 184 millones de dólares en 2019 a 3.700 millones en 2025, impulsando una fuerte demanda de mano de obra que ha atraído a miles de trabajadores extranjeros, entre ellos numerosos cubanos.