Cubano comparte guía para enfrentar desalojos en Guyana tras el caso viral de un migrante expulsado de una vivienda

El creador de contenido cubano David el de Kitty publicó este lunes un video dirigido a los migrantes cubanos residentes en Guyana con una serie de recomendaciones para protegerse ante desalojos arbitrarios y conflictos con propietarios de viviendas.

La grabación, que superó las 84,000 reproducciones en pocas horas, surgió como respuesta al caso de un cubano que denunció haber sido desalojado por la fuerza, perder el dinero entregado por depósito y renta y ver cómo el casero arrojaba al suelo su ebbó, un objeto ritual de la religión afrocubana.

«Firmen siempre un contrato»

El principal consejo de David fue que ningún cubano alquile una vivienda sin un contrato por escrito, independientemente de su situación migratoria.

«Firmen contrato. No importa el estatus migratorio que ustedes tengan. Ustedes pueden y deben exigir firmar un contrato», afirmó.

También recomendó exigir un comprobante por cada pago realizado.

Si el propietario se niega a entregar un recibo, sugirió que el propio inquilino prepare un documento sencillo y solicite la firma del arrendador antes de entregar el dinero.

«Aquí está el dinero, aquí está el recibo. Fírmame para darte el dinero», explicó.

Cuándo acudir a la Policía y cuándo ir a un tribunal

Uno de los aspectos centrales del video fue la diferencia entre un conflicto civil y un delito.

Según explicó, cuando existe una disputa relacionada con un contrato de alquiler, el procedimiento habitual no corresponde a la Policía, sino a los tribunales, salvo que exista violencia o daños materiales.

«Cuando hay una disputa entre el casero y quien renta, la policía no tiene nada que ver con eso, a menos que haya violencia», señaló.

En cambio, recomendó llamar inmediatamente a la Policía si el propietario intenta desalojar por la fuerza, destruye pertenencias o agrede al inquilino.

Respecto al reciente caso viral, opinó que el afectado debía acudir a la vía judicial para reclamar el dinero y denunciar el presunto incumplimiento del contrato, aunque reconoció que iniciar ese proceso implica tiempo, gastos legales y, en muchos casos, superar la barrera del idioma.

"No tengan miedo a las amenazas"

David también quiso desmontar uno de los temores más frecuentes entre los migrantes cubanos.

«La policía de Guyana no puede deportar; eso es un tema migratorio. Aquí no están deportando a nadie. Olvídense, no tengan miedo cuando los amenazan con eso», aseguró.

Añadió que, si existe un contrato vigente y el inquilino ha cumplido con sus obligaciones, el propietario no puede expulsarlo unilateralmente.

«El casero tendría que ir al juzgado para que sea un juez quien emita una orden de desalojo», sostuvo.

Ese criterio coincide con la Landlord and Tenant Act de Guyana, que establece que los desalojos deben seguir un procedimiento judicial y no pueden ejecutarse arbitrariamente por decisión del propietario.

Una preocupación creciente entre los cubanos en Guyana

El video fue ampliamente compartido en un momento de creciente preocupación dentro de la comunidad cubana establecida en Guyana, donde miles de migrantes han llegado en busca de oportunidades laborales vinculadas al auge de la industria petrolera.

En las últimas semanas se han sucedido varios episodios que evidencian la vulnerabilidad de esta población. El 23 de julio, un incendio en el barrio de Lacytown, en Georgetown, dejó sin hogar a unos 40 cubanos que residían en un edificio. Meses antes, las autoridades intervinieron otro inmueble donde encontraron a 77 ciudadanos cubanos durante una investigación por presunta trata de personas.

Al concluir su mensaje, David resumió la importancia de conocer los derechos básicos de cualquier inquilino.

«Esto es universal, excepto en Cuba que no hay ley. Los casos civiles, los problemas por incumplimiento de contrato, no se resuelven a través de la policía».