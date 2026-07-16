Fuerza Espacial de EE.UU. ofrece bono de 25 mil dólares a nuevos reclutas

La Fuerza Espacial de Estados Unidos anunció un programa piloto que ofrece 25,000 dólares a nuevos reclutas dispuestos a firmar un contrato de ocho años de servicio activo, en una iniciativa temporal que estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026.

El Programa Piloto de Bono de Alistamiento Inicial fue anunciado el lunes desde Arlington, Virginia, y entró en vigor el día primero. Está abierto a todos los reclutas entrantes sin importar la especialidad que elijan, aunque tiene un límite máximo de 100 plazas.

El bono no se entrega al momento de firmar el contrato, sino una vez que el recluta completa exitosamente su entrenamiento técnico, proceso que puede extenderse hasta dos años según la especialidad.

La medida responde a una limitación estructural que la institución arrastra desde sus inicios: los contratos tradicionales de cuatro y seis años dejaban poco margen para el uso operacional del personal una vez concluida su formación.

«Históricamente, los Guardianes pueden pasar los primeros dos años de su contrato en distintos entornos de entrenamiento», explicó el Suboficial Mayor de la Fuerza Espacial John Bentivegna.

«Un contrato más largo garantiza tiempo suficiente para el uso operacional de esa formación, lo que permite a los Guardianes convertirse en operadores más capaces y seguros», añadió.

Bentivegna subrayó que con este incentivo la institución le pide a los futuros reclutas «un compromiso profundo con la misión» y, a cambio, les ofrece la estabilidad y el dominio técnico necesarios para proteger los intereses del país en el dominio espacial «a largo plazo».

Katharine Kelley, subsecretaria de Operaciones Espaciales para Personal, destacó que la Fuerza Espacial debe adaptarse continuamente en la forma en que recluta, desarrolla y retiene talento.

«Este programa piloto apoya la preparación a largo plazo al brindar a los Guardianes mayor estabilidad al inicio de sus carreras, mientras garantiza que el servicio se beneficie de su experiencia tras una extensa formación técnica», afirmó.

La idea de ofrecer contratos de ocho años con incentivos económicos viene siendo estudiada por la institución desde principios de 2024, cuando se llegaron a discutir bonos de hasta 60,000 dólares. El programa actual representa una versión piloto y más acotada de ese concepto.

La Fuerza Espacial, creada en diciembre de 2019 como la sexta rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses, cuenta con aproximadamente 10,000 Guardianes uniformados.

Bentivegna advirtió al Congreso en febrero de este año que esa cifra es insuficiente para enfrentar las amenazas de China y Rusia, y que la institución necesita duplicar su tamaño.

Para los cubanos y latinos residentes en Estados Unidos que puedan estar interesados, es importante tener en cuenta que el alistamiento en la Fuerza Espacial requiere ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal, hablar inglés con fluidez y residir en territorio de EE.UU. No es posible enlistarse para obtener visa ni estatus migratorio.

En el año fiscal 2026, la Fuerza Espacial ya había superado su objetivo de reclutamiento al alcanzar el 125% de su meta, con 730 Guardianes activos alistados en apenas cinco meses, lo que refleja un creciente interés por unirse a la rama más joven del ejército estadounidense.