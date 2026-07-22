Trump recibe a militares caídos en la guerra de Irán en ceremonia solemne en Dover

El presidente Donald Trump presidió este miércoles una ceremonia de transferencia digna en la Base Aérea de Dover, Delaware, para recibir los restos de cuatro militares estadounidenses caídos en Medio Oriente durante el conflicto con Irán.

La Casa Blanca publicó imágenes oficiales del acto, en las que Trump —con traje azul y corbata roja— realizó el saludo de honor frente a los féretros cubiertos con la bandera estadounidense. El secretario de Defensa Pete Hegseth también estuvo presente en la ceremonia.

Los cuatro militares honrados son el Teniente Primero Tyler James Feehan, de 25 años; el Sargento Michael Emmanuel Swinton, de 30; el Sargento Angel S. Rampersad, de 28; y la Soldado Raso Isabella Gonzales, de apenas 19 años.

Según información de Reuters, tres de ellos murieron cuando un misil iraní impactó sus barracones en la Base Aérea de Muwaffaq Salti, en Jordania, entre el 17 y el 19 de julio.

El cuarto militar perdió la vida en Erbil, Irak, durante la detonación controlada de un dron de ataque iraní.

«Su servicio, valentía y sacrificio nunca serán olvidados», expresó la Casa Blanca al publicar las imágenes del acto en sus redes sociales.

Sería la tercera ceremonia de transferencia digna que Trump preside desde el inicio del conflicto armado con Irán, desencadenado a principios de marzo de 2026 con la Operación Furia Épica.

Desde entonces, las bajas estadounidenses se han acumulado en distintos escenarios de la región. Seis soldados murieron en ataques con drones iraníes en Kuwait entre el uno y el tres de marzo, y otros seis tripulantes de un avión cisterna KC-135 fallecieron en Irak el 13 de ese mismo mes.

La primera ceremonia de transferencia digna tuvo lugar el 7 de marzo de 2026, cuando Trump recibió los restos de los seis soldados caídos en Kuwait.

Irán también amplió sus ataques durante julio contra bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein, además de la instalación jordana de Muwaffaq Salti, según reportó Infobae.

Las bajas militares estadounidenses en el conflicto con Irán superan ya la docena desde el inicio de las hostilidades, con los dos militares abatidos en combate la semana pasada como antecedente inmediato de esta nueva ceremonia en Dover.