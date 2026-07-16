Agente de la Seguridad del Estado vuelve a amenazar a integrante de Fuera de la Caja

Un agente de la Seguridad del Estado cubana abordó a Abel Alejandro Andrés Navarro, integrante del colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba, durante una graduación a la que el joven había sido invitado, y le advirtió en tono intimidatorio que «hacíamos bien en parar en redes sociales», según denunció este jueves el propio grupo en Facebook.

El agente que se presentó en la graduación es el mismo que interrogó a Abel durante la citación del 2 de julio, cuando la Seguridad del Estado lo retuvo a él y a su hermana Amanda Beatriz en la Unidad PNR del municipio 10 de Octubre, en Lawton, La Habana, superando con creces el límite legal de dos horas.

Lo que debía ser un momento de descanso para el joven activista se convirtió en un nuevo episodio de presión, esta vez en un espacio ajeno a cualquier contexto político.

El colectivo aprovechó la denuncia para aclarar que la reducción de su actividad en redes sociales no obedece al miedo: «Si no hemos subido videos recientemente, no es porque nos hayan amedrentado. Se debe principalmente a una situación de salud muy delicada por la que pasa el padre de Mauro», integrante del grupo.

Al mismo tiempo, el grupo advirtió que el encuentro en la graduación no es un episodio aislado: «Hemos recibido llamadas extrañas, mensajes intimidantes... todo forma parte de una campaña sistemática de acoso», señalaron en su publicación.

Pese a todo, Fuera de la Caja Cuba cerró su denuncia con una declaración que resume su postura: «Vivir en este país nos la pone muy difícil, pero que les quede claro: nuestra convicción sigue más firme que nunca».

Fuera de la Caja Cuba está integrado por Karel Daniel Hernández Bosques, Amanda Beatriz Andrés Navarro, Abel Alejandro Andrés Navarro y Mauro Reigos Pérez, todos jóvenes de alrededor de veinte años del municipio del Cerro, en La Habana, que utilizan las redes sociales para cuestionar al régimen y denunciar la realidad del país.

Por esa razón, el colectivo ha sido blanco de una represión que escala sin pausa: inhabilitación de teléfonos por ETECSA, hackeo de cuentas de WhatsApp, visitas intimidatorias a los domicilios de sus familiares y amenazas directas a sus padres.

El operativo del 2 de julio fue calificado por activistas como un intento deliberado de impedir que el grupo asistiera a la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en la residencia del jefe de misión diplomática Mike Hammer.

La Embajada de EE.UU. en La Habana denunció públicamente la represión y Hammer cuestionó en redes las amenazas de la Seguridad del Estado contra cubanos que asistían a eventos diplomáticos.

Los jóvenes también relataron las condiciones del interrogatorio: los agentes señalaron la frase cotidiana «hasta cuándo» como un acto de incitación a delinquir, y Abel fue retenido en lo que su hermana describió como «una especie de calabozo».