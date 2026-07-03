Ana Bensi, Pregonero de Cristo e integrantes de Fuera de la Caja llevan más de ocho horas detenidos: «Esto es tortura»

Denuncian más de ocho horas de detención de Ana Bensi, Pregonero de Cristo y Fuera de la Caja

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La activista Anna Sofía Benítez Silvente («Anna Bensi»), el pastor evangélico Rolando Pérez Lora («Pregonero de Cristo») y los hermanos Amanda Beatriz Andrés Navarro y Abel Alejandro Andrés Navarro, del colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba, permanecían retenidos este jueves por más de ocho horas en distintas unidades policiales de La Habana sin que ninguno hubiera salido.

Según denuncias publicadas en Facebook a las 6:10 p.m. de este jueves, todos habían sido convocados a las 10:00 a.m. Anna Bensi y el Pregonero de Cristo fueron citados en la estación policial de Alamar, en Habana del Este, mientras que Betty y Abel fueron llevados a la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de la calle Aguilera, en el municipio 10 de Octubre.

David Espinosa, quien siguió el caso desde afuera y publicó la denuncia, escribió: «No me viene a la mente otra palabra que no sea 'TORTURA'. Pero ya lo ve el mundo».

El colectivo Fuera de la Caja Cuba también se pronunció desde sus redes: «8 horas y aún a la espera. Anna y Rolando están en la misma situación. No nos vamos a ir sin nuestros hermanos».

La retención de todos ellos superó con creces el límite legal de dos horas que la propia legislación cubana establece para entrevistas policiales, lo que constituye una violación flagrante del ordenamiento jurídico del régimen.

La citación de Anna Bensi fue firmada por el primer teniente Julio Torres Suárez para recibir una «advertencia oficial», mecanismo que organizaciones de derechos humanos consideran una herramienta de intimidación previa a procesos penales.

La convocatoria llegó días después de un enfrentamiento público entre la activista y Gerardo Hernández Nordelo, exagente de inteligencia y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución.

Anna Bensi se encuentra bajo reclusión domiciliaria desde el 25 de marzo de 2026, acusada junto a su madre de «actos contra la intimidad personal» por difundir un video en el que un agente del MININT entregaba una citación irregular en su domicilio. Enfrenta penas de entre dos y cinco años de prisión.

El Pregonero de Cristo fue detenido el 15 de marzo de 2026 en un parque de Peñas Altas, Matanzas, por orar en público y subir un video bíblico a YouTube.

Su caso fue documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expuesto por el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.

Fuera de la Caja Cuba, fundado a inicios de 2026 por cuatro jóvenes del municipio del Cerro habanero, exige la liberación de más de mil presos políticos en Cuba y ha sufrido desde su aparición pública inhabilitación de teléfonos, hackeos de cuentas y amenazas de prisión a sus familiares.

Este jueves se suma a una cadena de represalias que el régimen ha intensificado en 2026 contra activistas digitales y religiosos dentro de la isla. Al cierre de esta información, ninguno de los cuatro retenidos había sido puesto en libertad.